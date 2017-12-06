Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен

Обзорная площадка, с которой как на ладони видны небоскребы Манхэттена, уютные светлые комнаты и чистенькие кухни с микроволновками, просторный зал общего пользования, фитнес-зал, прачечная, комната для хранения велосипедов — так выглядит современная молодежная «коммуналка» на Балтик-стрит в микрорайоне Боэрам-Хилл в нью-йоркском районе Куинс. Знакомство с ней организовал Центр для иностранных журналистов для всех аккредитованных в Нью-Йорке работников СМИ.

Коммунальный рай без хлопот и забот

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVnpWs0DCQa/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Common (@hi.common)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-21T23:07:16+00:00">Июн 21 2017 в 4:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо не совсем обычной архитектуры — двухэтажной надстройки, возвышающейся, подобно капитанскому мостику, над семью этажами, — это здание интересно тем, что служит наглядной демонстрацией новой и набирающей популярность в американских городах концепции Co-living (совместного проживания), которая, в свою очередь, представляет собой составную часть новой тенденции Collaborative consumption (совместное потребление). В Нью-Йорке эта концепция реализована в рамках проекта Common Baltic, и сейчас такие же общежития созданы в Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтоне. О степени популярности этого проекта свидетельствует то, что, когда Common Baltic еще только собирался распахнуть свои двери, число заявок от желающих поселиться там достигло 12 тыс.

«Фактически речь идет о чем-то большем, чем совместное проживание, поскольку люди как делят жилое помещение, так и имеют общие интересы и намерения», — пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС управляющий этим не совсем обычным общежитием Брэд Харгривс.

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Совместное проживание обеспечивает гибкость для молодежи в условиях крайне высокой арендной платы в Нью-Йорке и других городах. И как показывает наш опыт, все больше и больше людей желают жить в обществе тех, кто близок им по интересам. Брэд Харгривс Управляющий общежитием

«Наши жильцы — молодые люди, прибывшие в Нью-Йорк на учебу или по делам, — отметил он. — У нас есть 70 помещений для совместного проживания и 67 квартир-студий. В целом мы способны принять 135−140 человек. Среди наших жильцов — как американцы, так и граждане других стран. Арендная плата в Нью-Йорке высока, поэтому мы предлагаем им вполне конкурентоспособный вариант: совместное проживание — с общей кухней, душем и рабочим пространством».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BR_Jjndjr02/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Common (@hi.common)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-23T16:05:36+00:00">Мар 23 2017 в 9:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Плати и живи

В среднем оплата колеблется от $2 тыс. до $2,5 тыс. в месяц — в зависимости от условий размещения. Каких-либо проблем с оплатой у проекта не возникает: в оговоренную сумму включены все предоставляемые услуги, в том числе по уборке помещений и оплата расходных материалов.

Это очень удобно, ведь мы решили массу проблем для тех, кто у нас проживает. Им не нужно многое из того, что необходимо людям, снимающим квартиры. Так, нет необходимости арендовать или покупать мебель. Когда человек, с которым вы делите жилое пространство, отсутствует какое-то время, вы не платите за дополнительную площадь. Брэд Харгривс Управляющий общежитием

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRTXwNMjfJk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Common (@hi.common)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-06T16:03:04+00:00">Мар 6 2017 в 8:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так это все-таки бизнес или в большей степени благотворительность? «Мы выступаем, по сути, в виде управляющей компании: поддерживаем здание в порядке, следим за исправностью оборудования, — пояснил Брэд Харгривс. — Конечно, какая-то сумма от платежей уходит на то, чтобы оплатить наши труды».

Бесконфликтная среда

Администрация Common Baltic стремится не вмешиваться в то, кто с кем проживает в одной комнате. «Мы не выбираем, кому с кем жить, — подчеркнул Харгривс. — Выбирают те, кто к нам вселяется. У нас нет никакой дискриминации — ни по расовому, ни по религиозному, ни по какому другому признаку. Мы предлагаем возможный вариант, а потом — дело за самими жильцами. Есть ли у нас пары? Да, конечно».

Конкретного срока проживания у нас нет: если нравится — человек живет, если его обстоятельства изменяются — переезжает. Как правило, это происходит в связи со сменой места работы, реже — в связи с созданием семьи. Кстати, неверно было бы считать нас чем-то вроде чисто студенческого общежития: студенты как раз составляют у нас меньшинство, а большинство — уже вполне состоявшиеся профессионалы. Брэд Харгривс Управляющий общежитием

Возникают ли среди жильцов конфликты и как они разрешаются? Проблемы во взаимоотношениях, по словам Харгривса, возникают «очень-очень редко». «На моей памяти было всего два случая, — отметил он. — Мы с самого начала предоставляем всем проживающим возможность перебраться в другую квартиру. Но этим крайне редко пользуются».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BS34s6VD1le/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Common (@hi.common)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-14T16:55:02+00:00">Апр 14 2017 в 9:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из жильцов Common Baltic Фарид аль Налис перебрался в Нью-Йорк из Амстердама. «Мне здесь очень нравится, — поделился он впечатлениями. — Можно сказать, все просто великолепно. Когда я только приехал в Нью-Йорк, у меня было всего четверо знакомых, а сейчас у меня их, пожалуй, больше сотни».

По его словам, «платежка», которая составляется помесячно, включает все, в том числе и коммунальные услуги: воду, электроэнергию, интернет и стиральную машину.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BP-s4wVAu93/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Common (@hi.common)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-01T18:52:18+00:00">Фев 1 2017 в 10:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я бы всячески рекомендовал такое размещение для всех тех, кто прибывает на работу в Нью-Йорк, — подчеркнул Фарид. — Ведь люди приезжают обычно с одним чемоданом». Сам он приехал в Нью-Йорк два года назад и недавно поселился в Common Baltic. «Возможно, я переберусь отсюда в съемную квартиру, когда женюсь и у меня будут дети, — добавил он. — Но здесь пока очень удобно: тебя окружают люди, которых ты знаешь и с которыми есть много общего».