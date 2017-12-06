Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Корреспондент ТАСС побывал в апартаментах, где реализуется концепция
Корреспондент ТАСС побывал в апартаментах, где реализуется концепция
Обзорная площадка, с которой как на ладони видны небоскребы Манхэттена, уютные светлые комнаты и чистенькие кухни с микроволновками, просторный зал общего пользования,
Коммунальный рай без хлопот и забот
Помимо не совсем обычной архитектуры — двухэтажной надстройки, возвышающейся, подобно капитанскому мостику, над семью этажами, — это здание интересно тем, что служит наглядной демонстрацией новой и набирающей популярность в американских городах концепции
«Фактически речь идет о
Совместное проживание обеспечивает гибкость для молодежи в условиях крайне высокой арендной платы в Нью-Йорке и других городах. И как показывает наш опыт, все больше и больше людей желают жить в обществе тех, кто близок им по интересам.
«Наши жильцы — молодые люди, прибывшие в
Плати и живи
В среднем оплата колеблется от $2 тыс. до $2,5 тыс. в месяц — в зависимости от условий размещения.
Это очень удобно, ведь мы решили массу проблем для тех, кто у нас проживает. Им не нужно многое из того, что необходимо людям, снимающим квартиры. Так, нет необходимости арендовать или покупать мебель. Когда человек, с которым вы делите жилое пространство, отсутствует какое-то время, вы не платите за дополнительную площадь.
Так это
Бесконфликтная среда
Администрация Common Baltic стремится не вмешиваться в то, кто с кем проживает в одной комнате. «Мы не выбираем, кому с кем жить, — подчеркнул Харгривс. — Выбирают те, кто к нам вселяется. У нас нет никакой дискриминации — ни по расовому, ни по религиозному, ни по какому другому признаку. Мы предлагаем возможный вариант, а потом — дело за самими жильцами. Есть ли у нас пары? Да, конечно».
Конкретного срока проживания у нас нет: если нравится — человек живет, если его обстоятельства изменяются — переезжает. Как правило, это происходит в связи со сменой места работы, реже — в связи с созданием семьи. Кстати, неверно было бы считать нас чем-то вроде чисто студенческого общежития: студенты как раз составляют у нас меньшинство, а большинство — уже вполне состоявшиеся профессионалы.
Возникают ли среди жильцов конфликты и как они разрешаются? Проблемы во взаимоотношениях, по словам Харгривса, возникают «очень-очень редко». «На моей памяти было всего два случая, — отметил он. — Мы с самого начала предоставляем всем проживающим возможность перебраться в другую квартиру. Но этим крайне редко пользуются».
Один из жильцов Common Baltic Фарид аль Налис перебрался в
«Я бы всячески рекомендовал такое размещение для всех тех, кто прибывает на работу в
Игорь Борисенко