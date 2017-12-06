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21:50 (мск), источник: ТАСС

Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен

Корреспондент ТАСС побывал в апартаментах, где реализуется концепция Co-living — общежития новой эры.

Обзорная площадка, с которой как на ладони видны небоскребы Манхэттена, уютные светлые комнаты и чистенькие кухни с микроволновками, просторный зал общего пользования, фитнес-зал, прачечная, комната для хранения велосипедов — так выглядит современная молодежная «коммуналка» на Балтик-стрит в микрорайоне Боэрам-Хилл в нью-йоркском районе Куинс. Знакомство с ней организовал Центр для иностранных журналистов для всех аккредитованных в Нью-Йорке работников СМИ.

Коммунальный рай без хлопот и забот

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Помимо не совсем обычной архитектуры — двухэтажной надстройки, возвышающейся, подобно капитанскому мостику, над семью этажами, — это здание интересно тем, что служит наглядной демонстрацией новой и набирающей популярность в американских городах концепции Co-living (совместного проживания), которая, в свою очередь, представляет собой составную часть новой тенденции Collaborative consumption (совместное потребление). В Нью-Йорке эта концепция реализована в рамках проекта Common Baltic, и сейчас такие же общежития созданы в Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтоне. О степени популярности этого проекта свидетельствует то, что, когда Common Baltic еще только собирался распахнуть свои двери, число заявок от желающих поселиться там достигло 12 тыс.

«Фактически речь идет о чем-то большем, чем совместное проживание, поскольку люди как делят жилое помещение, так и имеют общие интересы и намерения», — пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС управляющий этим не совсем обычным общежитием Брэд Харгривс.

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Совместное проживание обеспечивает гибкость для молодежи в условиях крайне высокой арендной платы в Нью-Йорке и других городах. И как показывает наш опыт, все больше и больше людей желают жить в обществе тех, кто близок им по интересам.
Брэд Харгривс
Управляющий общежитием

«Наши жильцы — молодые люди, прибывшие в Нью-Йорк на учебу или по делам, — отметил он. — У нас есть 70 помещений для совместного проживания и 67 квартир-студий. В целом мы способны принять 135−140 человек. Среди наших жильцов — как американцы, так и граждане других стран. Арендная плата в Нью-Йорке высока, поэтому мы предлагаем им вполне конкурентоспособный вариант: совместное проживание — с общей кухней, душем и рабочим пространством».

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Плати и живи

В среднем оплата колеблется от $2 тыс. до $2,5 тыс. в месяц — в зависимости от условий размещения. Каких-либо проблем с оплатой у проекта не возникает: в оговоренную сумму включены все предоставляемые услуги, в том числе по уборке помещений и оплата расходных материалов.

Это очень удобно, ведь мы решили массу проблем для тех, кто у нас проживает. Им не нужно многое из того, что необходимо людям, снимающим квартиры. Так, нет необходимости арендовать или покупать мебель. Когда человек, с которым вы делите жилое пространство, отсутствует какое-то время, вы не платите за дополнительную площадь.
Брэд Харгривс
Управляющий общежитием
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Так это все-таки бизнес или в большей степени благотворительность? «Мы выступаем, по сути, в виде управляющей компании: поддерживаем здание в порядке, следим за исправностью оборудования, — пояснил Брэд Харгривс. — Конечно, какая-то сумма от платежей уходит на то, чтобы оплатить наши труды».

Бесконфликтная среда

Администрация Common Baltic стремится не вмешиваться в то, кто с кем проживает в одной комнате. «Мы не выбираем, кому с кем жить, — подчеркнул Харгривс. — Выбирают те, кто к нам вселяется. У нас нет никакой дискриминации — ни по расовому, ни по религиозному, ни по какому другому признаку. Мы предлагаем возможный вариант, а потом — дело за самими жильцами. Есть ли у нас пары? Да, конечно».

Конкретного срока проживания у нас нет: если нравится — человек живет, если его обстоятельства изменяются — переезжает. Как правило, это происходит в связи со сменой места работы, реже — в связи с созданием семьи. Кстати, неверно было бы считать нас чем-то вроде чисто студенческого общежития: студенты как раз составляют у нас меньшинство, а большинство — уже вполне состоявшиеся профессионалы.
Брэд Харгривс
Управляющий общежитием

Возникают ли среди жильцов конфликты и как они разрешаются? Проблемы во взаимоотношениях, по словам Харгривса, возникают «очень-очень редко». «На моей памяти было всего два случая, — отметил он. — Мы с самого начала предоставляем всем проживающим возможность перебраться в другую квартиру. Но этим крайне редко пользуются».

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Один из жильцов Common Baltic Фарид аль Налис перебрался в Нью-Йорк из Амстердама. «Мне здесь очень нравится, — поделился он впечатлениями. — Можно сказать, все просто великолепно. Когда я только приехал в Нью-Йорк, у меня было всего четверо знакомых, а сейчас у меня их, пожалуй, больше сотни».

По его словам, «платежка», которая составляется помесячно, включает все, в том числе и коммунальные услуги: воду, электроэнергию, интернет и стиральную машину.
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«Я бы всячески рекомендовал такое размещение для всех тех, кто прибывает на работу в Нью-Йорк, — подчеркнул Фарид. — Ведь люди приезжают обычно с одним чемоданом». Сам он приехал в Нью-Йорк два года назад и недавно поселился в Common Baltic. «Возможно, я переберусь отсюда в съемную квартиру, когда женюсь и у меня будут дети, — добавил он. — Но здесь пока очень удобно: тебя окружают люди, которых ты знаешь и с которыми есть много общего».

Игорь Борисенко

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