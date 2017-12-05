МЧС: в Прикамье ожидаются метели и сильный ветер

Напомним, в этом году декабрь будет значительно теплее, чем в прошлом году. С 4 декабря по четверг температура будет колебаться в пределах 0…-5 градусов, а к концу недели ожидается значительное похолодание. К выходным температура воздуха понизится до −7…−12 градусов. А количество осадков за неделю может превысить норму в два раза. Всего за период с 3 по 6 декабря в Перми выпадет 10−15 мм осадков.