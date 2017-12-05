Волгоградцы чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей

В сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ноябре зафиксировано 56 обращений. 31 из них касалось условий проживания в жилых помещениях, 14 обращений — относительно качества продовольственных товаров и питьевой воды. Шесть жалоб были на содержание территории городских и сельских поселений, три — касались условий воспитания и обучения, две — эксплуатации, производственных, общественных помещений, зданий.