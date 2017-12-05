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11:19 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей

Анализ работы «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за ноябрь показал, что недовольство жителей региона вызывают нарушения прав потребителей, а также условия проживания в жилых помещениях.

Источник: РИАЦ

В сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ноябре зафиксировано 56 обращений. 31 из них касалось условий проживания в жилых помещениях, 14 обращений — относительно качества продовольственных товаров и питьевой воды. Шесть жалоб были на содержание территории городских и сельских поселений, три — касались условий воспитания и обучения, две — эксплуатации, производственных, общественных помещений, зданий.

В сфере нарушения прав потребителей сотрудники санитарного ведомства приняли 146 заявлений. Больше всего жалоб относилось к сфере торговли непродовольственными товарами — 81; следом идут нарушения правил оказания услуг ЖКХ — 23 обращения. Бытовое обслуживание вызвало нарекания в 11 случаях, в восьми — были претензии к банковской деятельности. Жаловались волгоградцы на медицинские, транспортные услуги, услуги связи, страховую деятельность. Единичные жалобы были на общепит, риелторские и туристические услуги.

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