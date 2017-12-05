В Сочи прибыл с инспекцией главный тренер сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите и координатор национальной команды Эду Гаспар 4 декабря побывали в Сочи.
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите и координатор национальной команды Эду Гаспар 4 декабря побывали в Сочи.
Они осмотрели тренировочную базу и отель, где сборная Бразилии планирует остановиться во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Гости остались довольны визитом.
В Россию также отправилась ещё одна делегация бразильской сборной, в которую вошли менеджер, начальник службы безопасности и глава медицинского штаба. Они посетят все города, в которых команде предстоит сыграть на групповом этапе (Ростов-на-Дону,
Бразильцы остановятся в пятизвездочном отеле
Как сообщал «Югополис», ранее стало известно, какие команды на ЧМ-2018 сыграют в Сочи.
Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде,