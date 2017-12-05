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12:12 (мск), источник: Югополис

В Сочи прибыл с инспекцией главный тренер сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите и координатор национальной команды Эду Гаспар 4 декабря побывали в Сочи.

Они осмотрели тренировочную базу и отель, где сборная Бразилии планирует остановиться во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Гости остались довольны визитом.

В Россию также отправилась ещё одна делегация бразильской сборной, в которую вошли менеджер, начальник службы безопасности и глава медицинского штаба. Они посетят все города, в которых команде предстоит сыграть на групповом этапе (Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва).

Бразильцы остановятся в пятизвездочном отеле Swissotel-Kamelia, а тренировочной базой для национальной сборной станет стадион Славы Метревели. Футболисты сборной Бразилии смогут взять в Россию на чемпионат мира свои семьи. Они будут проживать в том же сочинском отеле, что и спортсмены, сообщает «Макс портал».

Как сообщал «Югополис», ранее стало известно, какие команды на ЧМ-2018 сыграют в Сочи.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля.

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