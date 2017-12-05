В регионе в этом году доступная среда появится в 73 соцучреждениях

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В регионе продолжается системная работа по созданию комфортных условий для обслуживания и повышения доступности социальных, спортивных, культурных и медицинских учреждений для людей с ограниченными возможностями. По итогам текущего года будут адаптированы 73 объекта.

Напомним, в своем программном послании 23 ноября губернатор Андрей Бочаров отметил, что социальная помощь, независимо от места проживания человека должна оказываться на одинаково качественном уровне. Сегодня в регионе создана система комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей. При учреждениях социального обслуживания работают 20 реабилитационных отделений для детей и подростков с ограниченными возможностями, семь реабилитационных служб для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет — в Камышинском, Фроловском, Жирновском, Урюпинском, Николаевском, Калачевском районах Волгоградской области и Красноармейском районе города Волгограда.

Как рассказали в областном комитете социальной защиты населения, соцуслуги гражданам пожилого возраста и инвалидам оказывают реабилитационные отделения в Волжском и Центральном районе Волгограда. Здесь оборудованы кабинеты социально-бытовой адаптации, залы адаптивной физкультуры, творческие мастерские, комнаты психологической разгрузки и компьютерные классы.

В преддверии Международного Дня инвалидов в Волгоградской области прошло более ста мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями. В Михайловке прошла Первая городская инклюзивная спартакиада «Мы вместе», в Дубовском районе — «Малые параолимпийские игры»; в легкоатлетическом манеже Волгоградской академии физической культуры — региональная Спартакиада инвалидов.