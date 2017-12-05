Читатели журнала Time назвали «Человека года»

Источник: AP 2017

За принца проголосовали 24% аудитории.

Наследный принц Саудовской Аравии возглавил созданный 4 ноября комитет по борьбе с коррупцией, на следующий день он распорядился задержать 11 членов правящей семьи и более 40 известных государственных деятелей, влиятельных экс-чиновников и бизнесменов по обвинению в отмывании денег, использовании служебного положения в личных интересах, заключении несуществующих сделок и получении взяток.

На втором месте с большим отставанием оказались участники кампании #MeToo («я тоже»), пользователи социальных сетей, рассказавшие, как они стали жертвами домогательств, получили 6% голосов читателей издания.

Третье место с результатом в 5% голосов разделили игрок в американский футбол Колин Каперник, спецпрокурор США по «делу РФ» Роберт Мюллер и «Мечтатели» (Dreamers) — молодые люди, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители.

В прошлом году лидером читательского голосования стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Выбор читателей журнала, как правило, отличается от решения редакции.

Победителя рейтинга и обладателя звания «Человек года» журнал объявит 6 декабря.