Читатели журнала Time назвали «Человека года»
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал «Человеком года-2017» по итогам
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал «Человеком года-2017» по итогам
За принца проголосовали 24% аудитории.
Наследный принц Саудовской Аравии возглавил созданный 4 ноября комитет по борьбе с коррупцией, на следующий день он распорядился задержать 11 членов правящей семьи и более 40 известных государственных деятелей, влиятельных
На втором месте с большим отставанием оказались участники кампании #MeToo («я тоже»), пользователи социальных сетей, рассказавшие, как они стали жертвами домогательств, получили 6% голосов читателей издания.
Третье место с результатом в 5% голосов разделили игрок в американский футбол Колин Каперник, спецпрокурор США по «делу РФ» Роберт Мюллер и «Мечтатели» (Dreamers) — молодые люди, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители.
В прошлом году лидером читательского голосования стал
«Человек года» по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР «человеком года» становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.