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11:14 (мск), источник: Actualitati.md

На Ботанике дожди размыли недавно уложенный асфальт

На перекрестке улиц Буребиста и Четатя Албэ, расположенном в столичном секторе Ботаника, на месте недавно уложенного асфальта образовалась 10-метровая траншея.

Источник: Actualitati.md

Некачественный ремонт заставляет жителей изощряться, чтобы не угодит в лужу или грязь. По причине осадков, в некоторых местах под землей оказались целые куски асфальта.

Осадки, в очередной раз превратили улицы столицы в дорожку с препятствиями. На этот раз дождь не пощадил сектор Ботаника. Тротуара здесь практически не осталось. Вместо него в асфальте 10-метровая дыра. Остается в очередной раз задаться вопросом о качестве дорожного покрытия, если даже обычный дождь создает препятствия для пешеходов, рассказывает корреспондент RTR-Moldova.

По примеру улицы Буребиста, некоторые жители Кишинэу судят и по качеству ремонту улиц по всему городу.

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