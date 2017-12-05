На Ботанике дожди размыли недавно уложенный асфальт

Некачественный ремонт заставляет жителей изощряться, чтобы не угодит в лужу или грязь. По причине осадков, в некоторых местах под землей оказались целые куски асфальта.

Осадки, в очередной раз превратили улицы столицы в дорожку с препятствиями. На этот раз дождь не пощадил сектор Ботаника. Тротуара здесь практически не осталось. Вместо него в асфальте 10-метровая дыра. Остается в очередной раз задаться вопросом о качестве дорожного покрытия, если даже обычный дождь создает препятствия для пешеходов, рассказывает корреспондент RTR-Moldova.