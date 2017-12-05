Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Успех диеты зависит от генов
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Собчак сообщила о планах после выборов
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Как создать идеальный интерьер для жизни: 10 идей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
11:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Токсичный туман: врачи предупредили об опасности смога в столице Сибири

Погода будет способствовать скоплению вредных примесей в воздухе Новосибирска, предупреждают сегодня метеорологи. Идеальный накопитель токсичных веществ — зимний туман. Врачи предостерегают: здоровью тяжелый воздух может нанести серьёзный вред. Как уберечься? И стоит ли закупать впрок маски, как это делают, например, жители Пекина?

Источник: Вести - Новосибирск

Любовь Синявская, начальник Службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС: «Это сорбционные трубки, в которые у нас внесены сорбенты, они на себя поглощают загрязняющие вещества».

Немного сажи, по чуть-чуть сернистого ангидрита, диоксида серы — токсичный «букет» в воздухе Новосибирска измеряют по три раза в день во всех районах. Чем дышали накануне в Первомайке, видно на сером фильтре, белый — из Заельцовского района. С порывом ветра, говорят химики, всё может измениться. Однако когда его нет и душат морозы ниже 20-ти — туманы накрывают отравляющим одеялом весь город.

Марина Здерева, ведущий научный сотрудник Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института: «Туманы в наше время провоцируются выбросами и наибольший вред дают автомобили, их выхлопные газы».

Это — главный источник, к примеру, токсичного формальдегида, канцероген. В больших концентрациях из-за него — упадок сил, головные боли. Так же — оксид углерода.

Алексей Яковлев, врач-кардиолог: «Это вещество в избыточных количествах может привести к дополнительному колебанию артериального давления. Негативно воздействует на гипертоников, на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, усиливает у них элементы гипоксии».

Бронхиальная астма, ХОБЛ, аллергия — для людей с этими заболеваниями насыщенный химией воздух — как провокация кашля и приступов удушья. Морозные туманы чаще оседают в низинах и поймах. Свободней дышится в лесах и скверах — туда как раз можно отправиться на прогулку в туманные дни. Но безопасней для собственного самочувствия остаться дома, рекомендуют врачи. Воздух в квартире очищать с помощью ионизаторов, больше пить (вода выводит токсины), не пользоваться аэрозолями.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Вот такие медицинские маски в условиях тяжелого воздуха врачи носить категорически не советуют. Она, конечно, задержит крупные частицы пыли, но в ней вы сразу ощутите нехватку кислорода. Намного эффективней маска, в которую вшит специальный фильтр. Но даже в мегаполисе найти её оказалось проблематично. Расстраиваться не стоит, медики подчеркивают, что маски — это всё же крайний случай, и в первую очередь они предназначены для астматиков и аллергиков в периоды обострений».

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, отмечают в Службе мониторинга окружающей среды, высокий, однако… в это трудно поверить, но сейчас дышится легче, чем 20 лет назад: с конца 90-х показатели вредных выбросов в мегаполисе уменьшились в четыре раза.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Вести» узнали подробности трагедии с пятью погибшими детьми в Новосибирской области
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Соратники Саакашвили сообщили о его задержании
Вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея разделил россиян пополам
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве
Стала известна основная версия неудачного запуска с Восточного
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь