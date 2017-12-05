Токсичный туман: врачи предупредили об опасности смога в столице Сибири

Источник: Вести - Новосибирск

Любовь Синявская, начальник Службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС: «Это сорбционные трубки, в которые у нас внесены сорбенты, они на себя поглощают загрязняющие вещества».

Немного сажи, по чуть-чуть сернистого ангидрита, диоксида серы — токсичный «букет» в воздухе Новосибирска измеряют по три раза в день во всех районах. Чем дышали накануне в Первомайке, видно на сером фильтре, белый — из Заельцовского района. С порывом ветра, говорят химики, всё может измениться. Однако когда его нет и душат морозы ниже 20-ти — туманы накрывают отравляющим одеялом весь город.

Марина Здерева, ведущий научный сотрудник Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института: «Туманы в наше время провоцируются выбросами и наибольший вред дают автомобили, их выхлопные газы».

Это — главный источник, к примеру, токсичного формальдегида, канцероген. В больших концентрациях из-за него — упадок сил, головные боли. Так же — оксид углерода.

Алексей Яковлев, врач-кардиолог: «Это вещество в избыточных количествах может привести к дополнительному колебанию артериального давления. Негативно воздействует на гипертоников, на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, усиливает у них элементы гипоксии».

Бронхиальная астма, ХОБЛ, аллергия — для людей с этими заболеваниями насыщенный химией воздух — как провокация кашля и приступов удушья. Морозные туманы чаще оседают в низинах и поймах. Свободней дышится в лесах и скверах — туда как раз можно отправиться на прогулку в туманные дни. Но безопасней для собственного самочувствия остаться дома, рекомендуют врачи. Воздух в квартире очищать с помощью ионизаторов, больше пить (вода выводит токсины), не пользоваться аэрозолями.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Вот такие медицинские маски в условиях тяжелого воздуха врачи носить категорически не советуют. Она, конечно, задержит крупные частицы пыли, но в ней вы сразу ощутите нехватку кислорода. Намного эффективней маска, в которую вшит специальный фильтр. Но даже в мегаполисе найти её оказалось проблематично. Расстраиваться не стоит, медики подчеркивают, что маски — это всё же крайний случай, и в первую очередь они предназначены для астматиков и аллергиков в периоды обострений».