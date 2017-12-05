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11:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Снегопады в Новосибирске прекратятся к четвергу

Пешком быстрее. Новосибирск из-за снегопада сегодня встал в многокилометровых пробках. Утром — 8 баллов. Сейчас — 7.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 93% 768 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Вести - Новосибирск

Сильнее обычного загружено Бердское, Советское шоссе. Плотное движение на центральных улицах столицы Сибири, а также на Димитровском мосту. На дорогах области на этот час движение транспорта не затруднено. Информацию сообщили нам в управления автодорог «Сибирь».

Эта организация обслуживает крупные федеральные трассы. На уборку дорог от снега брошена вся техника. Междугородние автобусы пока идут по расписанию.

Снег будет идти еще сутки. Погода в Новосибирской области изменится в четверг. Осадки прекратятся и похолодает. Заметет ли регион? Спросили мы у экспертов гидрометцентра.

Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Могут местами возникать снежные заносы и, в общем, эта ситуация будет достаточно сложной для транспорта, для коммунальных дорожных служб. В прошлом году снегопады вызвали действие всех служб в режиме ЧС, в этом году мы такого пока не видим».

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