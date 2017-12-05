Снегопады в Новосибирске прекратятся к четвергу

Источник: Вести - Новосибирск

Сильнее обычного загружено Бердское, Советское шоссе. Плотное движение на центральных улицах столицы Сибири, а также на Димитровском мосту. На дорогах области на этот час движение транспорта не затруднено. Информацию сообщили нам в управления автодорог «Сибирь».

Эта организация обслуживает крупные федеральные трассы. На уборку дорог от снега брошена вся техника. Междугородние автобусы пока идут по расписанию.

Снег будет идти еще сутки. Погода в Новосибирской области изменится в четверг. Осадки прекратятся и похолодает. Заметет ли регион? Спросили мы у экспертов гидрометцентра.