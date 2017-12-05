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12:21 (мск), источник: Деловое сообщество

В Северном жилом массиве Ростова появится новый сквер

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, рядом со «старым» парком Дружба на улице Капустина, будет обустроен новый сквер. Об этом рассказали активисты общественного движения «Городской патруль».

На данной территории, согласно предварительному проекту, планируется высадка 96 деревьев, 1857 кустарников и 150 злаковых. Кроме того, здесь будут использоваться энергосберегающие светильники.

Сквер будет поделен на несколько зон: инвестор проекта ПАО «Роствертол» планирует установить здесь мемориальный комплекс «Героям неба», также здесь будет зона тихого отдыха, площадка для выгула собак, детские игровые комплексы, транзитная аллея через весь сквер. Авторы проекта предлагают проводить здесь рождественские и ремесленные ярмарки, спортивные и семейные праздники, а также музыкальные фестивали.

Стоимость реализации проекта нового сквера составляет 60,7 млн руб. ПАО «Роствертол» планирует принять финансовое участие в его реализации на условиях софинансирования.

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