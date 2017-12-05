Руководство СУ СКР по РТ проведет в Казани прием граждан
(Город Казань KZN.RU, 5 декабря).
(Город Казань KZN.RU, 5 декабря).
6 декабря в приемной Президента РФ (ул. Кремлевская, 12) с 10.00 до 12.00 на вопросы жителей города ответит руководитель СУ СКР по РТ Павел Николаев. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
7 декабря в следственном отделе по Советскому району (ул. Курчатова, 10) с 14.00 прием граждан проведет первый заместитель руководителя СУ СКР по РТ Марат Зарипов. Информация по телефонам: