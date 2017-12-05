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12:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Руководство СУ СКР по РТ проведет в Казани прием граждан

(Город Казань KZN.RU, 5 декабря). 6—7 декабря в Казани руководство Следственного управления Следственного комитета России по РТ проведет прием граждан.

Источник: Город Казань.KZN.RU

6 декабря в приемной Президента РФ (ул. Кремлевская, 12) с 10.00 до 12.00 на вопросы жителей города ответит руководитель СУ СКР по РТ Павел Николаев. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (843) 221−74−14 и 8 (843) 221−80−36.

7 декабря в следственном отделе по Советскому району (ул. Курчатова, 10) с 14.00 прием граждан проведет первый заместитель руководителя СУ СКР по РТ Марат Зарипов. Информация по телефонам: 8 (843) 221−74−14, 8 (843) 298−51−86, сообщили в ведомстве.

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