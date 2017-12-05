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12:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские архитекторы разработали несколько проектов восстановления парка «Дельфин»

Участники Осенней школы «Зодчества VRN» представят горожанам варианты развития парка «Дельфин». Публичная презентация проектов пройдет в культурно-образовательном центре регионального управления архитектуры и градостроительства в четверг, 7 декабря.

Работа Осенней школы состояла из трех этапов. В октябре прошли конкурентные переговоры, в ходе которых из 16 заявившихся команд отобрали шесть. С 3 по 6 ноября в культурно-образовательном центре управления архитектуры и градостроительства под руководством ведущих архитекторов московского архитектурного бюро Wowhaus Татьяны Старченко и Ильяса Гильманова участники школы разработали несколько концепций развития парка «Дельфин» как одного из важнейших общественных пространств левобережной части Воронежа.

По итогам работы 7 декабря, в 16:00, в культурно-образовательном центре управления (ул. Кольцовская, 24К, 2 этаж) пройдет публичная презентация разработанных концепций. В ней примут участие представители правительства региона и мэрии Воронежа.

Разработанные молодыми архитекторами проекты передадут администрации города. Лучший из них воплотят в жизнь в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018−2022 годы».

Ранее участники «Зимней школы «Зодчества VRN» разработали концепцию развития парка «Орленок», которая должна стать основой для полноценного проекта его реконструкции. Кураторами команд стали архитектор московского центра современного искусства «Винзавод» Ярослав Ковальчук и руководитель проектной группы «Поле-дизайн» Владимир Кузьмин. Так же молодые практикующие архитекторы под руководством директора российского офиса компании MLA+ Яны Голубевой разработали проект реконструкции парка «Танаис», который представили на архитектурном форуме «Зодчество VRN» в июне 2017 года.

Справка

Парк «Дельфин» расположен в Железнодорожном районе Воронежа, рядом с Северным мостом. Его площадь составляет 5,7 га. Сосновый парк заложили в 40-е годы, а в 70-е начали активно благоустраивать. Официально парк открыли 1 июня 1975 года. Там работали аттракционы, велодром, прокат велосипедов, стенд для стрельбы из пневматических ружей. В 90-е годы парк стал приходить в запустение. Городские власти планировали реконструировать его к 450-летию Воронежа в 2011 году, однако дальше асфальтирования дорожек и установки антивандальных фонарей дело не пошло.

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