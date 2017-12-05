Мэрия Самары вывела на борьбу со снегом более 300 машин и 2800 дворников

Источник: Агентство «Москва»

Так, сообщается, что в уборке снега с улиц города задействованы все коммунальные службы, и работают они в две смены. К примеру, за минувшие сутки только МП «Благоустройство» задействовало 444 дорожных рабочих и 251 единицу спецтехники, в том числе несколько десятков комбинированных дорожных машин, уборочно-погрузочных тракторов МТЗ-80, погрузчиков, самосвалов, а также бобкаты, мультикары, грейдеры.

В первую очередь дорожники освобождают от снега основные магистрали, проезды к учреждениям социальной сферы, тротуары и посадочные площадки остановок общественного транспорта. Также проводится и противогололедная обработка. Особое внимание уделяется дорогам с наиболее интенсивным движением транспорта, с подъемами и спусками, а также тротуарам, оборудованным лестничными маршами.

Сегодня, 5 декабря, для уборки улиц города в дневную смену выведено 149 единиц спецтехники и 347 человек. Посмотреть, по каким адресам и сколько машин борются со снегом, можно тут.

Напомним, накануне на рабочем совещании в мэрии врио главы Самары Владимир Василенко поручил усилить работу по уборке внутридворовых территорий и внести изменения в график выхода дворников в каждом районе, чтобы расчистка была организована более оперативно. Сегодня для этого использовали 248 единиц техники, уборка проводится силами 2800 дворников.