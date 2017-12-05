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12:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Мэрия Самары вывела на борьбу со снегом более 300 машин и 2800 дворников

Зима вспомнила, что она уже наступила, и Самарскую область второй день продолжают «атаковать» снег и мокрый снег. Но, как рапортует мэрия Самары, коммунальщики давно уже готовы к этому, поэтому встретили осадки во всеоружии.

Источник: Агентство «Москва»

Так, сообщается, что в уборке снега с улиц города задействованы все коммунальные службы, и работают они в две смены. К примеру, за минувшие сутки только МП «Благоустройство» задействовало 444 дорожных рабочих и 251 единицу спецтехники, в том числе несколько десятков комбинированных дорожных машин, уборочно-погрузочных тракторов МТЗ-80, погрузчиков, самосвалов, а также бобкаты, мультикары, грейдеры.

В первую очередь дорожники освобождают от снега основные магистрали, проезды к учреждениям социальной сферы, тротуары и посадочные площадки остановок общественного транспорта. Также проводится и противогололедная обработка. Особое внимание уделяется дорогам с наиболее интенсивным движением транспорта, с подъемами и спусками, а также тротуарам, оборудованным лестничными маршами.

Сегодня, 5 декабря, для уборки улиц города в дневную смену выведено 149 единиц спецтехники и 347 человек. Посмотреть, по каким адресам и сколько машин борются со снегом, можно тут.

Напомним, накануне на рабочем совещании в мэрии врио главы Самары Владимир Василенко поручил усилить работу по уборке внутридворовых территорий и внести изменения в график выхода дворников в каждом районе, чтобы расчистка была организована более оперативно. Сегодня для этого использовали 248 единиц техники, уборка проводится силами 2800 дворников.

Администрация Самары просит автомобилистов по возможности не оставлять надолго личный транспорт на обочинах дорог и в непосредственной близости к домам — это мешает работе спецтехники и качественной уборке снега.

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