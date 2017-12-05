Память погибших в клубе «Хромая лошадь» почтили в Перми

На сайте городской мэрии сообщается, что возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших, представители городских властей и общественных организаций.

Сразу после возложения цветов для родственников погибших был организован выезд автобуса на Северное кладбище.

В результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года погибли 156 человек.

В 2013 году владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Арт-директору клуба Олегу Феткулову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Кроме того, суды вынесли приговоры исполнительному директору клуба Светлане Ефремовой, директору ООО «Пиротехническая компания «Пироцвет» Сергею Дербеневу и его сыну Игорю Дербеневу, экс-инспектору Госпожнадзора Пермского края Дмитрию Рослякову и сотруднице пермского Госпожназора Наталье Прокопьевой.