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12:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

За нечищенные тротуары и сугробы хабаровские «управляйки» будут штрафовать

За месяц коммунальщикам краевого центра вынесено несколько сотен предостережений.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 декабря, AmurMedia.

За месяц в Хабаровске жилищные организации получили несколько сотен предостережений за ненадлежащую уборку снега во дворах. Всех нарушителей накажут рублем. Об этом сообщил ИА AmurMedia начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства городской администрации Владимир Шубич.

По словам Владимира Шубича, с начала ноября жилищным организациям дальневосточной столицы выписано 403 предостережения о невыполнении обязательных требований по снегоуборке. На первом месте в числе выявленных нарушений — неочищенные тротуары, выходы из подъездов. На втором месте — неубранный снег на контейнерных площадках. Третье по частоте нарушение — сугробы на крышах жилых домов.

Как отметил Шубич, все материалы на нарушителей направлены на рассмотрение в Комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края для принятия решения о привлечении их к административной ответственности. За ненадлежащую уборку снега жилищные организации (как юридические лица) могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, а мошна их руководителей (как должностных лиц) может стать легче на 4−5 тысяч рублей. Естественно, при выявлении повторных нарушений, суммы штрафов будут гораздо больше.

Сами «управляйки» делают попытки объяснить допущенные нарушения тем, что еще не привыкли к жестким временным рамкам, установленным новыми «Правилами благоустройства городского округа «Город Хабаровск», вступившим в силу 17 октября текущего года. Согласно им очистку от снега на жилмассивах нужно начинать с началом снегопада. Работы по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и укладке свежевыпавшего снега в валы и кучи должны быть закончены не позднее 6 часов с начала снегопада, а уборка придомовой территории — не позднее 12 часов с момента его окончания. Эту отговорку можно было бы принять, кабы не статистические данные, которые говорят о массе аналогичных недочетов, допущенных в работе жилищными организациями в прошлом году — еще по «старым правилам».

Но проблемы со своевременным проведением снегоуборки все-таки есть. И создают их преимущественно сами жильцы. Как рассказал исполнительный директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Рыбников, предприятие которого не попало в число «штрафников», камнем преткновения для снегоуборщиков стали автомобили, припаркованные на придомовых территориях (некоторые автовладельцы оставляют там «на приколе» до самой весны).

— Эти машины не позволяют технике пройти и очистить двор от снежного наката, — сказал Алексей Рыбников. — После последнего снегопада мы провели максимум работ, однако из-за таких механических «подснежников» вынуждены вести точечную зачистку дворов. Находим владельцев автомобилей, пишем и развешиваем на подъездах объявления о дате и времени проведения снегоуборки. Жители, как правило, откликаются на наши просьбы — убирают автомобили, и мы доводим очистку до конца.

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