За нечищенные тротуары и сугробы хабаровские «управляйки» будут штрафовать
За месяц коммунальщикам краевого центра вынесено несколько сотен предостережений.
За месяц коммунальщикам краевого центра вынесено несколько сотен предостережений.
Хабаровск, 5 декабря, AmurMedia.
За месяц в Хабаровске жилищные организации получили несколько сотен предостережений за ненадлежащую уборку снега во дворах. Всех нарушителей накажут рублем. Об этом сообщил ИА AmurMedia начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства городской администрации Владимир Шубич.
По словам Владимира Шубича, с начала ноября жилищным организациям дальневосточной столицы выписано 403 предостережения о невыполнении обязательных требований по снегоуборке. На первом месте в числе выявленных нарушений — неочищенные тротуары, выходы из подъездов. На втором месте — неубранный снег на контейнерных площадках. Третье по частоте нарушение — сугробы на крышах жилых домов.
Как отметил Шубич, все материалы на нарушителей направлены на рассмотрение в Комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края для принятия решения о привлечении их к административной ответственности. За ненадлежащую уборку снега жилищные организации (как юридические лица) могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, а мошна их руководителей (как должностных лиц) может стать легче на 4−5 тысяч рублей. Естественно, при выявлении повторных нарушений, суммы штрафов будут гораздо больше.
Но проблемы со своевременным проведением снегоуборки
— Эти машины не позволяют технике пройти и очистить двор от снежного наката, — сказал Алексей Рыбников. — После последнего снегопада мы провели максимум работ, однако