В Уфе родители заперли младенца одного в припаркованной машине

По словам Раниса Кадырова, автора фото, машина припаркована возле ТЦ «Аркада». Младенец пристегнут к детскому автокреслу на переднем сидении синей иномарки Kia, и на первый взгляд спит. Родителей рядом не видно. Фото было сделано около 13:30.

Подобное, увы, не редкость среди современных родителей. Так, 17 октября в Уфе прохожие засняли на видео двух малышей, запертых в машине и выложили его в соцсеть. На кадрах видно, что двое малышей — не больше трех лет — играют на водительском месте. Родителей поблизости не было.