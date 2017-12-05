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12:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе родители заперли младенца одного в припаркованной машине

В Уфе прохожие засняли оставленного родителями в автомобиле младенца.

Источник: Proufu.ru

По словам Раниса Кадырова, автора фото, машина припаркована возле ТЦ «Аркада». Младенец пристегнут к детскому автокреслу на переднем сидении синей иномарки Kia, и на первый взгляд спит. Родителей рядом не видно. Фото было сделано около 13:30.

«Парковался рядом, увидел ребенка в машине, в машине взрослых не было, ребенок спал», — ответил Ранис корреспонденту ProUfu.ru.

Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием ситуации и судьбой малыша.

Подобное, увы, не редкость среди современных родителей. Так, 17 октября в Уфе прохожие засняли на видео двух малышей, запертых в машине и выложили его в соцсеть. На кадрах видно, что двое малышей — не больше трех лет — играют на водительском месте. Родителей поблизости не было.

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