В Уфе родители заперли младенца одного в припаркованной машине
В Уфе прохожие засняли оставленного родителями в автомобиле младенца.
В Уфе прохожие засняли оставленного родителями в автомобиле младенца.
По словам Раниса Кадырова, автора фото, машина припаркована возле ТЦ «Аркада». Младенец пристегнут к детскому автокреслу на переднем сидении синей иномарки Kia, и на первый взгляд спит. Родителей рядом не видно. Фото было сделано около 13:30.
«Парковался рядом, увидел ребенка в машине, в машине взрослых не было, ребенок спал», — ответил Ранис корреспонденту ProUfu.ru.
Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием ситуации и судьбой малыша.
Подобное, увы, не редкость среди современных родителей. Так, 17 октября в Уфе прохожие засняли на видео двух малышей, запертых в машине и выложили его в соцсеть. На кадрах видно, что двое малышей — не больше трех лет — играют на водительском месте. Родителей поблизости не было.