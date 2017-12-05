На языке танца заговорили в Хабаровске

Международный XI фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты» стартовал в Хабаровске. Это мероприятие — крупнейшее танцевальное состязание на Дальнем Востоке. Ежегодно участвовать в нем собираются около сотни любительских коллективов со всего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году на сцене покажут хореографические умения около 2000 любителей, всего 76 творческих коллективов.

— Для кого-то этот конкурс — первый опыт, кто-то уже демонстрировал свой профессионализм. Но я надеюсь, что для всех участников, независимо от хореографического опыта, выступление на сегодняшней сцене запомнилось надолго и стало хорошим стартом в творческой деятельности, — сказал председатель жюри эксперт-хореограф департамента культуры Москвы Виктор Шершнев.