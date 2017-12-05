На языке танца заговорили в Хабаровске
В Краевом Музыкальном театре стартовал международный фестиваль «Ритмы планеты».
В Краевом Музыкальном театре стартовал международный фестиваль «Ритмы планеты».
Международный XI фестиваль хореографического искусства стран
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В первый день в Хабаровском краевом музыкальном театре состоялись конкурсные просмотры в трех номинациях: классический танец, детский танец и эстрадный танец.
— Мы долго готовились к выступлению — на ногах мозоли, каждое движение отточено. Волнуемся и уже ждем результатов. Мы занимаемся танцами уже девятый год с 5 лет, а некоторые и с 3 лет. Чтобы показать на сцене грацию и пластику каждая из нас соблюдает определенную диету, не забывает про физическую нагрузку, — рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ученицы Образцового ансамбля классического танца «Дивертисмент». Просмотры на сцене Музыкального театра продолжатся еще 2 дня. Жюри конкурса, в числе которых известная исполнительница фламенко из Севильи, оценят любителей в направлениях: эстрадный танец, уличный танец, современная хореография, бальный танец,