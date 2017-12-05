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12:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На языке танца заговорили в Хабаровске

В Краевом Музыкальном театре стартовал международный фестиваль «Ритмы планеты».

Международный XI фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты» стартовал в Хабаровске. Это мероприятие — крупнейшее танцевальное состязание на Дальнем Востоке. Ежегодно участвовать в нем собираются около сотни любительских коллективов со всего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году на сцене покажут хореографические умения около 2000 любителей, всего 76 творческих коллективов.

 — Для кого-то этот конкурс — первый опыт, кто-то уже демонстрировал свой профессионализм. Но я надеюсь, что для всех участников, независимо от хореографического опыта, выступление на сегодняшней сцене запомнилось надолго и стало хорошим стартом в творческой деятельности, — сказал председатель жюри эксперт-хореограф департамента культуры Москвы Виктор Шершнев.

В первый день в Хабаровском краевом музыкальном театре состоялись конкурсные просмотры в трех номинациях: классический танец, детский танец и эстрадный танец.

 — Мы долго готовились к выступлению — на ногах мозоли, каждое движение отточено. Волнуемся и уже ждем результатов. Мы занимаемся танцами уже девятый год с 5 лет, а некоторые и с 3 лет. Чтобы показать на сцене грацию и пластику каждая из нас соблюдает определенную диету, не забывает про физическую нагрузку, — рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ученицы Образцового ансамбля классического танца «Дивертисмент». Просмотры на сцене Музыкального театра продолжатся еще 2 дня. Жюри конкурса, в числе которых известная исполнительница фламенко из Севильи, оценят любителей в направлениях: эстрадный танец, уличный танец, современная хореография, бальный танец, народно-стилизованный танец и народный танец. Завершится фестиваль большим гала-концертом в пятницу, 8 декабря. В этот же день пройдет и награждение лучших танцоров.

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