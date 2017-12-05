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14:38 (мск), источник: РИА Новости

Физики нашли в российских соснах следы американских ядерных испытаний

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске нашли в годичных кольцах сосен следы ядерных испытаний, проводившихся сверхдержавами в начале 1960 годов, что указало на глобальный характер их влияния на экологию планеты, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

«Мониторинг экологических последствий ядерных испытаний с помощью радиоуглеродного метода в мире распространен, но ближайшие к нам ускорительные масс-спектрометры находятся в Европе и в Америке. Мы получили результаты, близкие к тем, что наблюдают коллеги, хотя измеряли образцы, взятые практически с другого конца света. Мы показали, что наземные ядерные испытания в Америке оказали заметное влияние на экологию России и наоборот», — рассказывает академик Василий Пархомчук, заведующий лабораторией ИЯФ.

С сентября 1945 года текущие официальные и непризнанные члены «ядерного клуба» совершили почти 2,5 тысячи ядерных испытаний, примерно две трети которых были произведены под землей, а 520 — в атмосфере. Сила многих этих взрывов, особенно проведенных на заре «ядерного века», остается неизвестной, а сам факт проведения ядерных испытаний Израилем, ЮАР и КНДР пока является предметом спором физиков, дипломатов и историков.

Эти ядерные испытания, как рассказывают ученые, оставили следы не только в атмосфере, но и в почве и даже в годичных кольцах деревьев, где накопилось большое количество атомов углерода-14 — нестабильного изотопа, возникающего при распаде ядер плутония и урана в атомных бомбах и реакторах.

До начала «ядерного века» углерод-14 возникал в атмосфере исключительно естественным путем, в результате взаимодействия атомов в атмосфере с космическими лучами, что позволяет использовать его в качестве надежного индикатора возраста почти всех археологических и палеонтологических артефактов.

Изобретение атомных технологий фактически заморозило этот естественный счетчик, так как концентрация углерода-14 в атмосфере неконтролируемым образом росла до августа 1963 года, когда ведущие ядерные державы договорились не проводить воздушные испытания атомного и термоядерного оружия. Вдобавок, сжигание больших количеств нефти и других ископаемых видов топлива привело к выбросу в атмосферу больших количеств «легкого» углерода-12, что так же непредсказуемым образом повлияло на доли его изотопов в воздухе и в органике.

Сегодня научные и военные организации в России и в зарубежных странах следят за флуктуациями в уровне углерода-14 и других радиоизотопов для поиска следов «нелегальных» ядерных испытаний. Их могут проводить непризнанные ядерные государства вроде Индии, КНДР, Израиля или Пакистана, или «пороговые» страны, такие как Иран, Саудовская Аравия, Бразилия и прочие потенциальные нарушители режима нераспространения.

Подобные наблюдения, как отмечает физик, позволяют раскрывать не только тайны текущей политической жизни, но и изучать прошлое, в том числе и то, как ядерные испытания и прочие следы жизни человечества влияли на природу. К примеру, российские ученые из ИЯФ СО РАН провели первые в России радиоуглеродные исследования годичных колец сосны, которая росла на территории новосибирского Академгородка на протяжении более века.

Для этого ученые выделили целлюлозу из каждого кольца, растворили ее особым образом и в буквальном смысле «поштучно» подсчитали количество атомов углерода-14 в них, разогнав атомы до высоких скоростей и пропустив их через мощный масс-спектрометр.

Как показали эти замеры, следы как советских, так и американских ядерных испытаний можно заметить даже в сибирских соснах, в чьих годичных кольцах 1950 и 1960 годов наблюдаются такие же излишки углерода-14, как и в стволах деревьев с противоположного края мира.

Эта же установка, как отмечают ученые, может использоваться для изучения археологических и палеонтологических памятников и для прочих научных целей, где необходимо определить точный возраст и происхождение того или иного образца, к примеру, при проверке подлинности картин или при оценке качества вин и прочих алкогольных напитков.

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