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13:09 (мск), источник: Фонтанка

Пулково возобновляет прямые рейсы на Мальту

С 29 марта 2018 года из Пулково вновь, после трехлетнего перерыва, можно будет улететь прямым рейсом на остров Мальта.

Источник: Reuters

Как сообщили 5 декабря «Фонтанке» в аэропорту, авиакомпания Air Malta возобновляет регулярное авиасообщение между Петербургом и европейским островным государством, прекращенное в октябре 2014 года.

Рейсы будут выполнять дважды в неделю: с Мальты в Петербург по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям. Направление пользуется большим спросом у туристов и студентов — страна является одним из крупнейших центров изучения английского языка.

Отметим, в последнее время Пулково постепенно возвращает и ранее отмененные рейсы, и значительно «похудевший» после 2014 года пассажиропоток. В январе — ноябре 2017 года аэропорт обслужил свыше 15 млн пассажиров, что стало абсолютным рекордом в истории транспортного хаба.

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