Пулково возобновляет прямые рейсы на Мальту

Источник: Reuters

Как сообщили 5 декабря «Фонтанке» в аэропорту, авиакомпания Air Malta возобновляет регулярное авиасообщение между Петербургом и европейским островным государством, прекращенное в октябре 2014 года.

Рейсы будут выполнять дважды в неделю: с Мальты в Петербург по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям. Направление пользуется большим спросом у туристов и студентов — страна является одним из крупнейших центров изучения английского языка.