Пулково возобновляет прямые рейсы на Мальту
С 29 марта 2018 года из Пулково вновь, после трехлетнего перерыва, можно будет улететь прямым рейсом на остров Мальта.
С 29 марта 2018 года из Пулково вновь, после трехлетнего перерыва, можно будет улететь прямым рейсом на остров Мальта.
Как сообщили 5 декабря «Фонтанке» в аэропорту, авиакомпания Air Malta возобновляет регулярное авиасообщение между Петербургом и европейским островным государством, прекращенное в октябре 2014 года.
Рейсы будут выполнять дважды в неделю: с Мальты в Петербург по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям. Направление пользуется большим спросом у туристов и студентов — страна является одним из крупнейших центров изучения английского языка.
Отметим, в последнее время Пулково постепенно возвращает и ранее отмененные рейсы, и значительно «похудевший» после 2014 года пассажиропоток. В январе — ноябре 2017 года аэропорт обслужил свыше 15 млн пассажиров, что стало абсолютным рекордом в истории транспортного хаба.