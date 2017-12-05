Мэр Анатолий Локоть выступил с командой КВНщиков «Новосиб»

Анатолия Локтя теперь смело можно считать КВНщиком. Мэр мегаполиса выступил вместе с командой «Новосиб» в финале межрегиональной лиги «КВН-Сибирь». Он стал участником небольшой сценки, которая заслужила зрительские овации. Градоначальник вышел под песню «Небо утреннего стяг». «Богдашку ремонтировали рядом. Слышу шум. Зашел на огонек. Судя по костюмам, вы не местные? Из области?» — начал свое выступление.

Видео с выступления Анатолия Локтя появилось на канале YouTube.

— Я — коренной сибиряк, я здесь родился, и, конечно, услышав про такую команду с патриотичным названием «Новосиб», я не мог сюда не прийти, — сказал Анатолий Локоть.

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