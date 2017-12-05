Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Названа самая пьющая страна Европы
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
Иосиф Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: В Украине пожаловались на насмешки россиян при стройке моста
В Испании сравнили российскую и европейскую армии
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
Названа самая пьющая страна Европы
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8День благодарения
14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Анатолий Локоть выступил с командой КВНщиков «Новосиб»

Градоначальник сказал со сцены, что он коренной сибиряк и с удовольствием поддержит команду с таким названием.

Анатолия Локтя теперь смело можно считать КВНщиком. Мэр мегаполиса выступил вместе с командой «Новосиб» в финале межрегиональной лиги «КВН-Сибирь». Он стал участником небольшой сценки, которая заслужила зрительские овации. Градоначальник вышел под песню «Небо утреннего стяг». «Богдашку ремонтировали рядом. Слышу шум. Зашел на огонек. Судя по костюмам, вы не местные? Из области?» — начал свое выступление.

Видео с выступления Анатолия Локтя появилось на канале YouTube.

— Я — коренной сибиряк, я здесь родился, и, конечно, услышав про такую команду с патриотичным названием «Новосиб», я не мог сюда не прийти, — сказал Анатолий Локоть.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце сценки мэр порекомендовал судьям присмотреться к команде «Новосиб», а затем ушёл за кулисы под символичную песню «Все танцуют локтями». Между тем, команда «Новосиб» получила высокие оценки за свое выступление и теперь они отправятся на фестиваль КВН в Сочи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тимирязевка приглашает на семейную выставку
Звезды сериала "Очень странные дела" впервые вышли в свет в качестве пары
Задержание Саакашвили на крыше его дома в Киеве: главное
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь