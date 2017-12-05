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14:30 (мск), источник: Вести - Пермь

Старый терминал аэропорта могут отдать ГИБДД

3 года назад Главное управление МВД обратилось в правительство края с просьбой оказать содействие в предоставлении помещения.

Источник: Вести - Пермь

Старый терминал Пермского аэропорта может занять МРЭО ГИБДД Пермского края. Такую информацию в интервью изданию «Бизнес-класс» сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

3 года назад Главное управление МВД обратилось в правительство края с просьбой оказать содействие в предоставлении помещения. Тогда с бульвара Гагарина подразделение временно переезжало в Камскую долину. Но потребность в здании есть до сих пор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: «Здание старого аэропорта имеет отличную транспортную доступность. «Восточный, Западный, Южный обходы Перми ведут к дороге в аэропорт. При этом в центре города не будет скапливаться дополнительный поток автомобилей, которые будут приезжать для совершения регистрационных действий в ГИБДД. Поэтому я считаю, что это удобно».

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