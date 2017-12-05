Украинский фермер научит узбекских коллег методу «нулевого» посева

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В областях Узбекистана пройдут четыре мастер-класса для фермеров, на которых украинец Михаил Драганчук, уже десять лет использующий технологию «нулевого» посева, расскажет, как сэкономить от 40 до 90% денег и времени, не вспахивая землю перед севом, сообщает NUZ.UZ.

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Проект, направленный на внедрение в республике инновационной технологии «нулевого» посева, запустили в Узбекистане Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) и Программа малых грантов глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ). При этом методе используется специальная сеялка, которая делает в почве узкий надрез и опускает в него семена. Этапы вспашки, боронования и других методов обработки почвы автоматически исключаются из процесса.

С поверхности земли не убирается слой растительных остатков, благодаря которому почва защищена от ветровой и водной эрозии. Он мешает испарению влаги, экономя до двух тысяч кубометров воды на гектар. Отсутствие испарения означает, что нет опасности вторичного засоления почвы. Органика естественным образом превращается в перегной, удобряя поля. Сохранение влажности и тепла, которое обеспечивает слой растительных остатков, благоприятно для работы почвенных микроорганизмов, делающих землю более плодородной.

Исключение большинства операций по обработке почвы означает снижение потребности в технике, уменьшение расхода топлива и финансовых затрат. А также — экономию времени и сил. По подсчетам экспертов, метод «нулевого» посева способен сэкономить от 40 до 90% затрат для различных культур.