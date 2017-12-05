В Прокопьевске продавец заплатит штраф за продажу пиротехники подростку

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 14-летний школьник купил 3 упаковки петард общим количеством более 170 шт. Продавец в магазине не уточнила возраст подростка. Ей показалось, что парень выглядит на 16 лет.