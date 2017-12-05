В Прокопьевске продавец заплатит штраф за продажу пиротехники подростку
Согласно законодательству, пиротехническую продукцию можно продавать только лицам старше 16 лет.
Согласно законодательству, пиротехническую продукцию можно продавать только лицам старше 16 лет.
В Прокопьевске Кемеровской области продавец заплатит штраф за продажу пиротехники 14-летнему подростку.
Как сообщает
В отношении продавца стражи порядка составили протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Ей придется заплатить штраф в размере от 3 000 до 4 000 рублей.