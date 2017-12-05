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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Прокопьевске продавец заплатит штраф за продажу пиротехники подростку

Согласно законодательству, пиротехническую продукцию можно продавать только лицам старше 16 лет.

В Прокопьевске Кемеровской области продавец заплатит штраф за продажу пиротехники 14-летнему подростку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 14-летний школьник купил 3 упаковки петард общим количеством более 170 шт. Продавец в магазине не уточнила возраст подростка. Ей показалось, что парень выглядит на 16 лет.

В отношении продавца стражи порядка составили протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Ей придется заплатить штраф в размере от 3 000 до 4 000 рублей.

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