Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Подлежащие обращению в доход государства недвижимость и машины экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в бюджет.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, а также золотого слитка — в общей сложности имущества и денежных средств на сумму около 9 млрд рублей.

Как следует из текста решения суда (копия имеется в распоряжении «Интерфакса»), подлежащие обращению в доход государства денежные средства будут переданы в столичное управление Федерального казначейства для «их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».

«Вышеуказанные денежные средства — подлежат обращению в доход государства, путем перечисления на соответствующий расчетный счет управления Федерального казначейства по городу Москве», — говорится в тексте решения.

Золотой слиток, следует из решения, «подлежит обращению в доход государства путем передачи в Гохран России».

В свою очередь, недвижимое имущество и транспортные средства, перечисленные в иске ГП, буду переданы в Росимущество, которое «является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области приватизации и полномочия собственника, функции по организации продажи приватизируемого федерального имущества, реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений, функции по реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства».

«Транспортные средства, жилые и нежилые помещения подлежат обращению в доход государства путем передачи в территориальное управление Росимущества в городе Москве», — говорится в тексте решения.

Согласно законодательству, решение суда вступит в законную силу после рассмотрения апелляционных жалоб на него в случае их подачи.

Ответчиками по иску, помимо Захарченко, выступали его отец и мать, сестра Ирина Разгонова, гражданская жена Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Мария Семынина и Ирина Петрушина.