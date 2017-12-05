Источник: Вести - Пермь

В декабре пермяков ждут изменения в движении электричек, об этом предупреждает Пермская пригородная компания.

Это касается разных направлений — 5 и 7 декабря изменится расписание пригородного поезда сообщением «Пермь 2 — Кордон», он будет отправляться на 18 минут раньше в 9 часов 8 минут. А 11 и 13 декабря поезд «Пермь-2 — Кордон» ходить не будет.

Четыре дня 6, 12, 19 и 21 декабря электричка сообщением «Европейская — Чусовская» будет ходить только до станции Пашия, а «Чусовская — Европейская» от Пашии будет начинать свой путь. Движения на участке «Чусовская — Пашия» не будет в обе стороны. И 15 декабря изменения в движении будут у электрички «Кукуштан — Пермь-2», она отправится из Кукуштана на 12 минут позже — в 4 часа 39 минут.