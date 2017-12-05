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13:44 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермяков ждут изменения в движении электричек

Изменения касаются разных направлений.

Источник: Вести - Пермь

В декабре пермяков ждут изменения в движении электричек, об этом предупреждает Пермская пригородная компания.

Это касается разных направлений — 5 и 7 декабря изменится расписание пригородного поезда сообщением «Пермь 2 — Кордон», он будет отправляться на 18 минут раньше в 9 часов 8 минут. А 11 и 13 декабря поезд «Пермь-2 — Кордон» ходить не будет.

Четыре дня 6, 12, 19 и 21 декабря электричка сообщением «Европейская — Чусовская» будет ходить только до станции Пашия, а «Чусовская — Европейская» от Пашии будет начинать свой путь. Движения на участке «Чусовская — Пашия» не будет в обе стороны. И 15 декабря изменения в движении будут у электрички «Кукуштан — Пермь-2», она отправится из Кукуштана на 12 минут позже — в 4 часа 39 минут.

Сергей Канцур, директор АО «Пермская пригородная компания»: «Это достаточно обычные изменения в расписании, и связаны они с производством ремонтных работ. Напомню пассажирам, чтобы не опоздать и не приходить раньше, сейчас удобное есть мобильное приложение, которое можно скачать на свой смартфон».

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