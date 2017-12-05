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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Ресторан и кафе на Верхневолжской набережной временно закрыли за шум

На заведения общепита пожаловались жители дома.

Ресторан «Синдбад» и кафе «Три апельсина» временно закроют в Нижнем Новгороде после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребназора по Нижегородской области.

Выездная проверка была организована после жалоб жителей дома № 9/1 по Верхневолжской набережной на шум в квартирах. Экспертиза подтвердила, что гигиенический норматив по эквивалентному уровню звука для ночного времени был превышен. Поэтому управление Роспотребнадзора по Нижегородской области составило протокол об административном правонарушении, который был направлен на рассмотрение в Нижегородский областной суд.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении суд привлек ООО «Ресторан-НН» к административной ответственности и назначил наказание в виде приостановления деятельности ресторана «Синдбад» и кафе «Три апельсина» на срок 30 суток. За это время владельцы заведений общепита должны устранить все нарушения.

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