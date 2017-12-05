Ресторан и кафе на Верхневолжской набережной временно закрыли за шум

Ресторан «Синдбад» и кафе «Три апельсина» временно закроют в Нижнем Новгороде после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребназора по Нижегородской области.

Выездная проверка была организована после жалоб жителей дома № 9/1 по Верхневолжской набережной на шум в квартирах. Экспертиза подтвердила, что гигиенический норматив по эквивалентному уровню звука для ночного времени был превышен. Поэтому управление Роспотребнадзора по Нижегородской области составило протокол об административном правонарушении, который был направлен на рассмотрение в Нижегородский областной суд.