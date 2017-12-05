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13:38 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэрия Екатеринбурга запретит остановку и стоянку на 179 улицах

Машины нарушителей увезут на штрафстоянку. Полный список улиц с ограничениями.

Автомобили, мешающие уборке снега с улиц Екатеринбурга, будут эвакуированы, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

«Карательные» меры продлятся с 1 декабря 2017 до 15 апреля 2018 года. На 179 улицах будут установлены соответствующие дорожные знаки, исключающие остановку и стоянку машин вдоль дорог. Автомобили, мешающие спецтехнике, будут вывозиться на штрафстоянки с помощью эвакуаторов при участии сотрудников ГИБДД.

Чиновники констатируют, что объявления о предстоящей уборке на домах или заблаговременная установка запрещающих остановку знаков на водителей не действуют. А если припаркованный транспорт не вывозить, то к поребрикам и «карманам» невозможно подобраться по нескольку дней. При этом список улиц, на которых вводятся ограничения, при необходимости будет обновляться.

В ближайшее время ограничения будут введены на улицах: список

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