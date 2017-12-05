Пропавший на Среднем Урале школьник, которого искали полиция и волонтеры, нашелся у соседей
Пропавший на Среднем Урале ребенок обнаружен живым и здоровым. Оказалось, что все время, пока его искали, он сидел у соседей.
Пропавший на Среднем Урале ребенок обнаружен живым и здоровым. Оказалось, что все время, пока его искали, он сидел у соседей.
Напомним, вечером 4 декабря в правоохранительные органы Белоярского района поступил сигнал о безвестном исчезновении 9-летнего школьника из села Мезенское, который пропал после уроков. Следственный комитет организовал проверку, мальчика искали полиция и волонтеры.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 5 декабря ребенок был обнаружен: все это время он находился в соседнем доме в гостях у своего школьного товарища.
«Как только люди, у которых мальчик сидел в гостях, узнали, что его активно разыскивают, то немедленно сообщили о местонахождении ребенка в правоохранительные органы. По имеющимся данным,
Тем не менее, следователем СКР продолжается проведение проверки. Как пояснили в ведомстве, делается это для дачи ситуации объективной правовой оценки.