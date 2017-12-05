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13:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Пропавший на Среднем Урале школьник, которого искали полиция и волонтеры, нашелся у соседей

Пропавший на Среднем Урале ребенок обнаружен живым и здоровым. Оказалось, что все время, пока его искали, он сидел у соседей.

Напомним, вечером 4 декабря в правоохранительные органы Белоярского района поступил сигнал о безвестном исчезновении 9-летнего школьника из села Мезенское, который пропал после уроков. Следственный комитет организовал проверку, мальчика искали полиция и волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 5 декабря ребенок был обнаружен: все это время он находился в соседнем доме в гостях у своего школьного товарища.

«Как только люди, у которых мальчик сидел в гостях, узнали, что его активно разыскивают, то немедленно сообщили о местонахождении ребенка в правоохранительные органы. По имеющимся данным, каких-либо противоправных действий в отношении мальчика не совершалось», — рассказали в следствии.

Тем не менее, следователем СКР продолжается проведение проверки. Как пояснили в ведомстве, делается это для дачи ситуации объективной правовой оценки.

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