Пропавший на Среднем Урале школьник, которого искали полиция и волонтеры, нашелся у соседей

Напомним, вечером 4 декабря в правоохранительные органы Белоярского района поступил сигнал о безвестном исчезновении 9-летнего школьника из села Мезенское, который пропал после уроков. Следственный комитет организовал проверку, мальчика искали полиция и волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 5 декабря ребенок был обнаружен: все это время он находился в соседнем доме в гостях у своего школьного товарища.

«Как только люди, у которых мальчик сидел в гостях, узнали, что его активно разыскивают, то немедленно сообщили о местонахождении ребенка в правоохранительные органы. По имеющимся данным, каких-либо противоправных действий в отношении мальчика не совершалось», — рассказали в следствии.