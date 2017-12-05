В Астане ребенка высадили из автобуса: кондуктора лишили премий

«7-го ноября 2017 года, когда она ехала на автобусе маршрута № 303, ее высаживают на безлюдной остановке, не доезжая до остановки Назарбаев университет только лишь из-за то что она потеряла деньги. Зарядка села у нее на телефоне. я не могу созвониться, ни она до меня. Совершенно одна. Плачет. И вдруг ангелом посланная женщина Наталья оказалась на той же остановке, которая мне и позвонила, и дала денег, чтобы дочь отправилась домой», — говорится в сообщении женщины (орфография и пунктуация сохранены).