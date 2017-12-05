В Астане ребенка высадили из автобуса: кондуктора лишили премий
Кондуктору объявили выговор после жалобы жительницы Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кондуктору объявили выговор после жалобы жительницы Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее в Facebook появилась жалоба жительницы Астаны, которая заявила, что ее ребенка высадили из автобуса.
«7-го ноября 2017 года, когда она ехала на автобусе маршрута № 303, ее высаживают на безлюдной остановке, не доезжая до остановки Назарбаев университет только лишь
«С видеокамер данного автобуса была изъята видеозапись, которая показала, что кондуктор действительно высадил ребенка из автобуса после того, как девочка не оплатила проезд. Было проведено расследование, кондуктору объявлен выговор с занесением в личное дело. Также она будет лишена всех премий», — сообщили в