Жерар Депардье учит русский язык

В этом ему помогает ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура» Дмитрий Петров, сообщает RT. Актер выложил видео урока на своей официальной странице в Facebook.

Ранее «Практика» сообщала, что актер Жерар Депардье открыл в Москве продюсерский центр. ООО «Продюсерский центр Жерара Депардье» зарегистрировано по адресу проезд Загорского, 7 корпус 2.