Гору в Северной Осетии назвали в честь Сил специальных операций

«В соответствии с законом “О наименованиях географических объектов” и на основании предложения парламента Республики Северная Осетия — Алания присвоить наименование “гора Сил Специальных Операций” безымянной горе с координатами 42°50,1' северной широты, 43°45,1' восточной долготы и абсолютной высотой 3 939 метров, расположенной на хребте Соудор на территории Ирафского района Северной Осетии», — говорится в документе.