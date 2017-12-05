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17:00 (мск), источник: ТАСС

Гору в Северной Осетии назвали в честь Сил специальных операций

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Одна из вершин хребта Соудор в Северной Осетии получила название горы Сил специальных операций. Соответствующее распоряжение от 2 декабря подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с законом “О наименованиях географических объектов” и на основании предложения парламента Республики Северная Осетия — Алания присвоить наименование “гора Сил Специальных Операций” безымянной горе с координатами 42°50,1' северной широты, 43°45,1' восточной долготы и абсолютной высотой 3 939 метров, расположенной на хребте Соудор на территории Ирафского района Северной Осетии», — говорится в документе.

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