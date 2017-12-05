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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия поднялась на первое место в рейтинге понимания книг школьниками

Российские дети читают лучше всех в мире, следует из данных международного исследования читательской грамотности PIRLS.

Исследование раз в пять лет проводит Международная ассоциация по оценке учебных достижений. Его цель — определить, насколько хорошо выпускники младшей школы умеют читать, понимать прочитанное и использовать полученную информацию. По итогам экзамена Россия заняла 1-е место, обогнав Сингапур, Гонконг и еще 47 стран.

В 2001 году российские школьники были лишь на 16-м месте в мировом рейтинге. По мнению экспертов, ситуацию изменили новые образовательные стандарты для начальной школы, а также позитивный родительский пример и распространение электронных гаджетов.

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