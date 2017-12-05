Россия поднялась на первое место в рейтинге понимания книг школьниками

Исследование раз в пять лет проводит Международная ассоциация по оценке учебных достижений. Его цель — определить, насколько хорошо выпускники младшей школы умеют читать, понимать прочитанное и использовать полученную информацию. По итогам экзамена Россия заняла 1-е место, обогнав Сингапур, Гонконг и еще 47 стран.