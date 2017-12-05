Обильные снегопады вызвали серьезные пробки в городах Сибири

Источник: ТАСС

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Обильные снегопады, пришедшие в Западную и Восточную Сибирь, стали причиной серьезных пробок и массовых ДТП с целом ряде городов. Наиболее сложная обстановка во вторник сложилась в Новосибирской и Иркутской областях, а также на севере Кемеровской области и в Забайкалье, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах и главках МЧС.

«Ситуация сложилась достаточно сложная для автотранспорта, а также для коммунальных дорожных служб. Это касается Новосибирской и Кемеровской областей, значительной части Алтайского края, в основном северных районов», — сказал ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

В Восточной Сибири в эпицентре снегопада сегодня оказался Иркутск. Утром город был скован 10-балльными пробками, за сутки выпало 5 мм осадков. За первые пять дней декабря в городе на Ангаре уже выпала половина месячной нормы осадков. По прогнозам Иркутского гидрометцентра, снег по всему региону будет идти вплоть до пятницы. При этом в областном центре ожидается достаточно теплая для этого погода, температура воздуха прогреется до минус 6 градусов.

Обильный снегопад за прошедшие сутки коснулся также Кемеровской области. Как сообщили в департаменте жилищно- коммунального и дорожного комплекса региона, за ночь по северу региона выпала, в среднем, треть декадной нормы (7 мм от 20−25 мм), на юге осадков практически не было. Работники жилищно-коммунального и дорожного комплекса чистят основные магистрали в усиленном режиме, им помогает техника промпредприятий.

В Забайкалье, где обильные снегопад ранее осложнял движение на дорогах, во вторник ситуация нормализовалась, но сотрудники МЧС и ДПС продолжают работать в западных районах, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД. На этой территории края работают пункты обогрева и питания, задействована дорожная техника, движение регулируют экипажи ДПС, привлечены сотрудники МЧС.

В управлении дорог «Южный Байкал» сообщили, что из-за сильного снегопада на участке федеральной трассы Иркутск — Чита возле села Хохотуй Петровско-Забайкальского района Забайкальского края вводилось частичное ограничение движения для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов. К настоящему времени оно снято, движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме.

Прогноз по Западной Сибири

Территория Новосибирской области и смежных регионов сейчас находится в зоне облачности, которая приводит к осадкам разной степени интенсивности. По словам Ягудина, интенсивность осадков вчера днем и сегодня ночью по региону в среднем достигала 3−5 мм, это класс умеренных снегопадов. По словам синоптика, осадки пока продолжатся.

«Мы ожидаем сохранение осадков в ближайшие сутки, 6 декабря. Снегопады могут сопровождаться метелями, порывистыми ветрами силой до 12−15 м/с. Возможно в этих условиях формирование снежных заносов на дорогах», — отметил Ягудин.