Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Названа самая пьющая страна Европы
Пенсионеру, попросившему у Путина гроб, вернули отнятые деньги
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: В Украине пожаловались на насмешки россиян при стройке моста
В Испании сравнили российскую и европейскую армии
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
Названа самая пьющая страна Европы
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Поклонение Ким Чен Ыну
14:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале волкам объявили войну

Хищников будут отстреливать.

В Свердловской области разрешили неограниченный отстрел волков. Приказ опубликовал региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира, передает «Уралинформбюро».

Охотиться на хищников без ограничений можно в 18 муниципалитетах: в охотничьих угодьях Артемовска, Артей, Ачита, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Гарей, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижней Туры, Полевского, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тавды, Тугулыма и Таборинского муниципального района. Отстрел разрешен с декабря 2017 года по конец апреля 2018-го.

Хищники достигли максимальной численности и представляют угрозу человеку и животным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На Среднем Урале волкам объявили войну
Задержание Саакашвили на крыше его дома в Киеве: главное
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь