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13:55 (мск), источник: АиФ Крым

В Симферополе заработали 16 пунктов обогрева для нуждающихся

Постановление было подписано главой администрации Симферополя.

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев подписал постановление, согласно которому утвержден список пунктов обогрева, которые будут функционировать в течение зимы в столице полуострова, передает пресс-служба горадминистрации.

В ведомстве уточнили, что всего на территории Симферополя будет работать 16 пунктов обогрева, предназначенные для приема людей без определенного места жительства с 8.00 до 17.00.

«Они будут расположены по таким адресам: Лермонтова, 5, 17, 25; Полевая 109; Мате Залки 1а; Кечкеметская 196; Морозова 13; Фрунзе 36; Краснознаменная 26; Аральская 59; Крымских Партизан 13; Дзюбанова 13; Героев Сталинграда, 7а; Калинина 18; Железнодорожная 8 и Мальченко 7», — уточнили на сайте администрации.

Накануне в Алуште начали работать пункты обогрева для нуждающихся.

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