В Симферополе заработали 16 пунктов обогрева для нуждающихся

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев подписал постановление, согласно которому утвержден список пунктов обогрева, которые будут функционировать в течение зимы в столице полуострова, передает пресс-служба горадминистрации.

В ведомстве уточнили, что всего на территории Симферополя будет работать 16 пунктов обогрева, предназначенные для приема людей без определенного места жительства с 8.00 до 17.00.