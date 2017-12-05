В Симферополе заработали 16 пунктов обогрева для нуждающихся
Постановление было подписано главой администрации Симферополя.
Постановление было подписано главой администрации Симферополя.
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев подписал постановление, согласно которому утвержден список пунктов обогрева, которые будут функционировать в течение зимы в столице полуострова, передает
В ведомстве уточнили, что всего на территории Симферополя будет работать 16 пунктов обогрева, предназначенные для приема людей без определенного места жительства с 8.00 до 17.00.
«Они будут расположены по таким адресам: Лермонтова, 5, 17, 25; Полевая 109; Мате Залки 1а; Кечкеметская 196; Морозова 13; Фрунзе 36; Краснознаменная 26; Аральская 59; Крымских Партизан 13; Дзюбанова 13; Героев Сталинграда, 7а; Калинина 18; Железнодорожная 8 и Мальченко 7», — уточнили на сайте администрации.
Накануне в Алуште начали работать пункты обогрева для нуждающихся.