В поисках Санта-Клауса: белорусский олень переходит границу с Литвой
Олени, которые, как известно, в Рождество доставляют
Олени, которые, как известно, в Рождество доставляют
«Приближается Рождество. Рудольф приходит в Литву», — отметила в комментариях к видеозаписи погранслужба страны.
Пользователи социальной сети поддержали идею пограничников.
«Смотрит, готовы ли литовцы праздновать», «Забыл дедушку (Санта Клауса)», «Рудольф-белорус» — так прокомментировали переход оленя пользователи.
Отметим, что Рудольф — девятый и самый популярный олень из группы «летучих оленей», тянущих за собой повозку с