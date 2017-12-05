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14:10 (мск), источник: Sputnik.by

В поисках Санта-Клауса: белорусский олень переходит границу с Литвой

Олени, которые, как известно, в Рождество доставляют Санта-Клауса с подарками, ближе к празднику начинают подтягиваться в направлении Скандинавии, где традиционно располагается резиденция европейского Санты.

Источник: Sputnik.by

«Приближается Рождество. Рудольф приходит в Литву», — отметила в комментариях к видеозаписи погранслужба страны.

Пользователи социальной сети поддержали идею пограничников.

«Смотрит, готовы ли литовцы праздновать», «Забыл дедушку (Санта Клауса)», «Рудольф-белорус» — так прокомментировали переход оленя пользователи.

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Отметим, что Рудольф — девятый и самый популярный олень из группы «летучих оленей», тянущих за собой повозку с Санта-Клаусом. История Рудольфа отражена в популярных песнях и в ряде кинофильмов.

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