Друг умершей в Хургаде белоруски: «Накануне смерти Оля звонила и просила прийти»

Жительница Гродно Ольга Чернецкая уехала жить в Египет около года назад. Женщина развелась с мужем, взяла с собой двух приемных детей — четырехлетнюю дочь и пятилетнего сына — и переехала в Хургаду.

«Влюбилась в солнце и море», — говорит брат Ольги Александр.

В сентябре белоруска стала жить с гражданским мужем Ахмедом, заключив с ним орфи-контракт, причем став фактически второй женой (многоженство в Египте не запрещено. — Ред.). Орфи-контракт не делает пару официальными супругами, но позволяет жить вместе: внебрачное сожительство в Египте считается преступлением.

В Хургаде у Ольги Чернецкой было три квартиры. Однокомнатную она купила несколько лет назад — тогда Ольга наездами приезжала в Египет и жила там пару месяцев в году. Когда решила окончательно переехать, купила более просторное, двухкомнатное жилье. А недавно в рассрочку приобрела четырехкомнатную квартиру, а две другие собиралась продать.

Женщина строила планы, присылала солнечные фотографии… А 18 ноября близкие узнали страшную новость: Ольга умерла от остановки сердца. При этом знакомые гродненчанки считают, что в ее смерти может быть криминальный след — по их мнению, Ольгу могли отравить из-за недвижимости. Ее пятилетний сын и четырехлетняя дочка пока остаются в Египте — они живут с гражданским мужем Ольги Ахмедом и его официальной женой.

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«Просил не выходить замуж и не оформлять документов».

На сайте s13.ru, где появилась статья об этой истории, комментарий на ломаном русском оставил мужчина, который представился Мухаммедом, другом Ольги из Египта. Он написал, что готов рассказать свою версию этой истории. Мы связались с ним по телефону.

— Мы познакомились с Ольгой пять лет назад, когда она приехала в Египет со своим мужем Лешей. Они жили со мной по соседству, — на английском рассказал нам Мухаммед, который живет в Хургаде. — Оля рассказывала, что приехала из Беларуси, что там у нее есть две транспортные компании. Она была богатой женщиной: если хотела что-то купить — покупала в ту же секунду.

По словам Мухаммеда, Ольга была недовольна своим мужем, рассказывала, что он часто выпивал. С Мухаммедом они тесно общались, но мужчина был против развития отношений до того, как будет оформлен официальный развод Ольги с Алексеем.

— Примерно год назад она развелась с мужем и переехала в Египет. Оля предлагала пожениться, говорила, что у нее есть деньги, три квартиры в Египте… Но мне не нужны были ее деньги — честно говоря, я боялся, что она будет меня контролировать, — объясняет Мухаммед. Мужчина работает инженером в IT-сфере, у него есть филиалы собственной компании в Украине и Нижневартовске. Нередко он уезжал туда работать, а Ольга оставалась в Египте.

— Она скучала и выпивала, когда меня не было. Я говорил: «Звони, мы можем пообщаться в видеочате, и ты убедишься, что я действительно работаю». Я говорил, что, если найду в доме алкоголь, выброшу его с балкона или вылью в туалет! — эмоционально рассказывает собеседник. — Мне было неприятно, что она пила. К иностранкам в Египте и без того относятся предвзято, а если бы ее еще видели пьяной — было бы еще хуже.

Через некоторое время Мухаммед узнал, что Ольга встречается с таксистом по имени Ахмед — она сама сообщила об этом.

— Я работал, она не звонила несколько дней. А потом прислала фото, сказала, что у нее появился мужчина и она скоро выходит замуж. Я не поверил, считал, что таким образом она хочет вызвать во мне ревность. Такое бывало: ее подруга звонила мне и говорила, что Оля прыгает с крыши, но это все было неправдой, поэтому я перестал в это верить.

Ольга действительно стала жить с Ахмедом и его женой — россиянкой Анной.

— Они заключили орфи-брак. Я просил Олю не выходить за него замуж, не оформлять никаких документов, потому что у Ахмеда плохая репутация. Я говорил: «Ему нужны только твои деньги». Но она не слушала. Они были знакомы всего полтора месяца до того, как Оля стала с ним жить! Кроме того, я знаю, что официальная жена Ахмеда была няней у детей Ольги и Оля продолжала платить Анне. Если бы они были одной семьей, разве нужно было бы платить? — недоумевает Мухаммед.

«Ольга была вся в красных и синих пятнах».

Накануне смерти Ольга позвонила Мухаммеду.

— Она говорила, что ей без меня плохо. Просила прийти. Но было два часа ночи, я устал, — плачет в трубку Мухаммед. Он жалеет, что тогда не откликнулся на ее просьбу.

Через два дня ему позвонила подруга Ольги и сказала, что она умерла.

— Я не поверил, — вспоминает Мухаммед. — Но позже мне позвонил Ахмед и сказал, что Оля в госпитале, она скончалась.

Собеседник ненадолго замокает, пытаясь справиться с чувствами.

— Когда я увидел Ольгу, она была вся в красных и синих пятнах. Я не эксперт, но, по-моему, тело человека не должно так выглядеть после сердечного приступа. Я считаю, что Олю отравили. Говорил с врачом, но тот заявил, что Ольга умерла естественной смертью, — рассказывает мужчина. Мухаммед предполагает, что Ахмед может завладеть квартирами Ольги. По словам собеседника, он видел документ, в котором указано, что после смерти Ольги ее имущество может перейти супругу.

Недавно Мухаммед увидел Ахмеда в полицейском участке. Он был с детьми Ольги: ребята называли его папой.

— Когда мы жили с Ольгой, она несколько раз пыталась научить детей называть меня папой. Я был против: я им не отец, не нужно обманывать детей… Сейчас в его доме живут четверо детей — двое детей Ольги и двое его с Анной детей.

Похоронили Ольгу в Хургаде на православном кладбище.

«Мне не нужны квартиры сестры».

Мы попытались связаться с бывшим мужем Ольги Алексеем, но он отказался давать комментарии, бросив трубку. Не удалось нам связаться и с Ахмедом — египетским мужем Ольги. Родителей у женщины уже нет, самый близкий ее родственник — это брат Александр, который живет в Гродно. О том, что случилось, мужчина узнал от Ахмеда — тот позвонил и сказал, что Ольга умерла.

— Я там не находился и не могу утверждать, как все было на самом деле… В последние годы Ольга обращала внимание на сердце — вроде бы врачи у нее ничего не находили, но у нее были какие-то вопросы. А в Египте жара, другой климат. Я не исключаю, что она действительно могла умереть из-за проблем со здоровьем. Во всяком случае, мне из МИДа пришла бумага о том, что Ольга умерла от остановки сердца.

В комментариях к публикациям об этой трагедии интернет-пользователи обвиняют Александра в меркантильности — мол, волнуется из-за квартир, а перевозить тело Ольги в Беларусь и организовывать похороны на родине не стал. Александр объясняет, что у сестры не было страховки, и перевозка тела стоила бы до 5 тысяч долларов — а таких денег у мужчины не было.

— Мне эти квартиры не нужны. Я точно ими заниматься не буду. Есть дети, они являются прямыми наследниками.

Об Ахмеде, с которым Ольга жила последние пару месяцев, Александр знал немного — видел совместные с Олей фотографии в соцсетях, но лично они с Ахмедом никогда не общались.

— Я был против ее отношений, поэтому мы с ней на расстоянии держались. С Ахмедом мы начали общаться только после смерти Ольги. Он показывает мне и фотографии детей, и видео. У Ольги были какие-то наличные деньги — он не скрыл их, а сказал, что за эти деньги Ольга будет похоронена, а оставшиеся он передаст детям.

Мужчина говорит, что писал письма в Министерство образования, в Администрацию президента и в прокуратуру — просил помощи в вывозе детей. Консул мне говорит, что они находятся в безопасности, ходят в садик, — рассказывает мужчина.

За малышами уже выехали представители органов опеки — их приемный отец, бывший муж Ольги Алексей, отказался ехать за ними в Египет.

— Детям предоставили статус оставшихся без попечения родителей, — рассказала «КП» заведующая сектором по охране прав детства отдела воспитательной и социальной работы управления образования Гродненского облисполкома Ольга Ненартович.

— Передача детей в Египте уже состоялась, сейчас они ждут рейс назад. Ориентировочно они вернутся в Беларусь 7 декабря. В дальнейшем будет решаться вопрос о судьбе детей — может быть, родственники изъявят желание их воспитывать, — говорит специалист.