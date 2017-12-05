Путин посетил академию искусств для людей с ограниченными возможностями

В здании академии в центре Москвы у Киевского вокзала главу государства встретил ректор РГСАИ Александр Якупов, который давал Путину пояснения по ходу осмотра. Президент сначала зашел в музыкальный класс, где в его присутствии студент пятого курса музыкального факультета Антон Белоусов исполнил на рояле «Венгерскую рапсодию № 10» Ференца Листа. В этом же помещении была организована выставка картин — подмосковных и дальневосточных пейзажей — авторства завкафедры факультета изобразительного искусства профессора Олега Лошакова.