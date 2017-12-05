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14:15 (мск), источник: СуперОмск

Зима началась в Омске со вспышки ОРВИ

Всего за неделю с 27 ноября по 3 декабря число заболевших ОРВИ в Омской области составило 9273, тогда как неделей раньше вирусные заболевания беспокоили на 1300 омичей меньше (7967 заболевших).

Тем не менее, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе остается на 32,8% ниже эпидемического порога.

Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, чаще всего заболеваемость обусловлена вирусами парагриппа, риновирусами, аденовирусами, коронавирусами, РС-вирусами и бокавирусами. Грипп в Омской области не циркулирует.

В то же время, вакцинация против гриппа продолжается. Привито уже более 790 тысяч человек, среди которых 250 тысяч детей.

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