Зима началась в Омске со вспышки ОРВИ
Всего за неделю с 27 ноября по 3 декабря число заболевших ОРВИ в Омской области составило 9273, тогда как неделей раньше вирусные заболевания беспокоили на 1300 омичей меньше (7967 заболевших).
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Всего за неделю с 27 ноября по 3 декабря число заболевших ОРВИ в Омской области составило 9273, тогда как неделей раньше вирусные заболевания беспокоили на 1300 омичей меньше (7967 заболевших).
Тем не менее, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе остается на 32,8% ниже эпидемического порога.
Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, чаще всего заболеваемость обусловлена вирусами парагриппа, риновирусами, аденовирусами, коронавирусами,
В то же время, вакцинация против гриппа продолжается. Привито уже более 790 тысяч человек, среди которых 250 тысяч детей.