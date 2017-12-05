Зима началась в Омске со вспышки ОРВИ

Тем не менее, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе остается на 32,8% ниже эпидемического порога.

Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, чаще всего заболеваемость обусловлена вирусами парагриппа, риновирусами, аденовирусами, коронавирусами, РС-вирусами и бокавирусами. Грипп в Омской области не циркулирует.