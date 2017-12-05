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15:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде активизировались мошенники, меняющие электросчетчики

В Калининградской области вновь активизировались мошенники, которые обманным путем предлагают жителям услуги по замене электросчетчиков. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Источник: Комсомольская правда

— В почтовых ящиках жители находят акты осмотра приборов учета, где вновь фигурирует некая компания ООО «Янтарьэнергосервис». Эта компания не имеет никакого отношения к ОАО «Янтарьэнергосбыт». Указанное ООО, пользуясь доверчивостью граждан, вводит их в заблуждение из-за схожего названия с одним из дочерних обществ «Янтарьэнерго». Дочка сетевой компании имеет статус открытого акционерного общества — ОАО «Янтарьэнергосервис» и занимается строительством, реконструкцией и ремонтом энергетических объектов и сетей региона. Замена счетчиков не относится к сфере деятельности компании, — отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что неизвестные лица, частные компании, а также ООО «Янтарьэнергосервис», не имеют права снимать пломбы, а затем устанавливать новые приборы учета.

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