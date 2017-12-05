В Калининграде активизировались мошенники, меняющие электросчетчики
В Калининградской области вновь активизировались мошенники, которые обманным путем предлагают жителям услуги по замене электросчетчиков. Об этом сообщает
В Калининградской области вновь активизировались мошенники, которые обманным путем предлагают жителям услуги по замене электросчетчиков. Об этом сообщает
— В почтовых ящиках жители находят акты осмотра приборов учета, где вновь фигурирует некая компания ООО «Янтарьэнергосервис». Эта компания не имеет никакого отношения к ОАО «Янтарьэнергосбыт». Указанное ООО, пользуясь доверчивостью граждан, вводит их в заблуждение
Там добавили, что неизвестные лица, частные компании, а также ООО «Янтарьэнергосервис», не имеют права снимать пломбы, а затем устанавливать новые приборы учета.