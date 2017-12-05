В Калининграде активизировались мошенники, меняющие электросчетчики

— В почтовых ящиках жители находят акты осмотра приборов учета, где вновь фигурирует некая компания ООО «Янтарьэнергосервис». Эта компания не имеет никакого отношения к ОАО «Янтарьэнергосбыт». Указанное ООО, пользуясь доверчивостью граждан, вводит их в заблуждение из-за схожего названия с одним из дочерних обществ «Янтарьэнерго». Дочка сетевой компании имеет статус открытого акционерного общества — ОАО «Янтарьэнергосервис» и занимается строительством, реконструкцией и ремонтом энергетических объектов и сетей региона. Замена счетчиков не относится к сфере деятельности компании, — отметили в пресс-службе компании.