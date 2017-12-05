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15:29 (мск), источник: Sputnik

Посольство США выразило соболезнования по поводу смерти Мурода Джураева

Бывший политзаключенный Мурад Джураев умер 4 декабря в городе Мубареке Кашкадарьинской области в возрасте 65 лет.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Посольство США выразило соболезнования по поводу смерти бывшего политзаключенного Мурода Джураева.

«На родине и за рубежом Джураев останется в памяти как человек, обладавший глубоким интеллектом, огромным мужеством в трудных условиях, самоотверженной приверженностью демократическим идеалам и своей непреклонной верой в сильный, процветающий и справедливый Узбекистан», — говорится в сообщении посольства.

Джураев был депутатом парламента в 1991—1992 году. В сентябре 1994 года его арестовали и обвинили в намерении свергнуть правительство. По словам сторонников Джураева, дело было политически мотивированным.

Освободили Джураева через две недели после того, как госсекретарь США Джон Керри встретился в Ташкенте с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. В общей сложности правозащитник провел в тюрьме 21 год.

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