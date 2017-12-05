14-летняя нижегородка, спасшая из огня шестерых детей, получила награду из рук министра МЧС

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Церемония награждения прошла 4 декабря 2017 года в Москве. Награду — диплом и памятную статуэтку «Строитель МЧС России» — бесстрашной девочке вручил лично глава МЧС России Владимир Пучков.

— Когда на минуту чья-то жизнь оказывается в твоих руках, и есть доли секунды на принятие решения помочь и спасти — это вызов, который бросает судьба не каждому. Объяснить как стать героем нельзя, но показать — можно, — сказала уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, присутствовавшая на церемонии.

Горе в семье Овчаровых случилось 9 октября 2017 года. Пожар в деревянном домике в Балахне, где жили две семьи — беженцы с Донбасса, — начался рано утром. Произошло короткое замыкание, загорелся холодильник. Огонь мгновенно перекинулся по деревянной стене на крышу и отрезал людям выход. В тот момент в доме находились две женщины и семь детей — все они спали. Страшно представить, чем мог закончиться этот пожар, если бы не отвага и героизм 14-летней Кати — самой старшей из детей. Она первая проснулась, почуяв удушающий запах дыма. Не растерявшись, девочка стала будить остальных ребятишек, выбила окно и стала вытаскивать их из горящего дома.

— Катюша взяла на руки братиков — 8-месячного Ванечку и 4-летнего Мишу, помогла выбраться на улицу 13-летней сестре Ксюше, и еще троим деткам нашей знакомой Натальи, которая тогда гостила у нас, — рассказала «Комсомолке» в Нижнем мама девочки Анна Овчарова (подробности).

Вытащив детей, Катя вернулась в дом за мамой и ее подругой, но добраться до них не смогла. Вытащить женщин помогли соседи — Станислав и Ольга Ершовы, подоспевшие на помощь.

Двое из шести спасенных Катей детей были госпитализированы в больницу с ожогами. Прибывшие пожарные передали медикам и саму Катю: пока девочка помогала другим, сама порезала руку и ногу.

— Я увидела огонь, разбила стекло. Уроки ОБЖ вспомнила, и мама учила, — вспоминает о тех страшных минутах Катя. — Была в шоке от происходящего, страха не чувствовала…

— Огонь. Шок, паника среди родственников и соседей. Не каждый взрослый сумел бы мобилизоваться и взять себя в руки. А тут — девочка. Не растерялась, вытащила детей через окно. Слава Богу, все остались живы! Несомненно, такой отважный поступок достоин награды, — уверен начальник дежурного караула 3-го отделения 22-пожарно-спасательной части 3-ОФПС Александр Балашов, который в числе первых оказался на месте пожара.

Лауреатами в номинации «Дети-герои» Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» стали двенадцать человек — ребята в возрасте 11−17 лет. Все они — юные герои, которые восхищают своей самоотверженностью и мужеством. Кроме того, были награждены ребята из разных уголков России в специальных номинациях «Юный водник», «Юный спасатель», «Лучшая дружина юных пожарных», «Лучший кадетский пожарно-спасательный корпус МЧС России» и «Чрезвычайный юнкор».