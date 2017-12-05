Фестиваль кинопритч пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 8—9 декабря

Данный фестиваль является представительством международного детского фестиваля, учрежденного фондом сохранения духовно-нравственной культуры «Покров».

Согласно информации, 8 декабря в дзержинском ДКХ состоится торжественное открытие фестиваля, на котором будут награждены победители, а также пройдут мастер-классы для педагогов и детей. 9 декабря будет организован просмотр лучших работ.

Приём работ на конкурс проходил в период с 25 октября по 1 декабря. Жюри отбирали лучшие работы по номинациям: «Лучший фильм-притча (игровое кино)», «Лучший фильм-притча (анимация)», «Лучший актер/актриса».