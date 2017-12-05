Фестиваль кинопритч пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 8—9 декабря
Региональный детский фестиваль кинопритч «Мы сами снимаем кино» пройдёт в Дзержинске Нижегородской области
Региональный детский фестиваль кинопритч «Мы сами снимаем кино» пройдёт в Дзержинске Нижегородской области
Данный фестиваль является представительством международного детского фестиваля, учрежденного фондом сохранения
Согласно информации, 8 декабря в дзержинском ДКХ состоится торжественное открытие фестиваля, на котором будут награждены победители, а также пройдут
Приём работ на конкурс проходил в период с 25 октября по 1 декабря. Жюри отбирали лучшие работы по номинациям: «Лучший
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