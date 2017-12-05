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14:22 (мск), источник: Tengrinews

По 8 килограммов соли на каждого алматинца — акимат подготовился к зиме

В Алматы для предотвращения и ликвидации гололедных явлений на зимний период заготовлено 14 тысяч тонн соли и 70 тысяч тонн отсева. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе акима Алматы, отвечая на официальный запрос.

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Источник: Tengrinews

В акимате напомнили, что в целях снижения песко-солевой нагрузки на окружающую городскую природную среду, с 2016 года внедрен пилотный проект по посыпке дорог противогололедными материалами с увлажнением без использования отсева. Кроме того, заключены прямые договоры с поставщиками и при необходимости противогололедные материалы будут докуплены. В акимате сообщили, что к зимнему периоду закуплено 14 единиц солеразбрасывательного оборудования для установки на шасси автомашин и комплекс по приготовлению, хранению и раздаче солевого раствора, который установлен на производственной базе ГКП «Алматы тазалык».

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«В связи с тем, что технология с увлажнением без использования отсева наиболее эффективна при небольших снегопадах, то в 2/3 случаев выпадения снега инертные материалы можно не использовать, что дает следующие преимущества: производится предварительная обработка дорожного полотна до начала и сразу после начала снегопада; одним пескоразбрасывателем с увлажнением обрабатывается до 5 раз больше площади за одну загрузку. Также отпадает необходимость в механизированном сметании отсева с проезжей части после снегопада; высвобождаются дорожные рабочие, задействованные в сметании отсева с прибордюрной части; отсевом не засоряются газоны и арычная сеть», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечают власти города, применение данной технологии в Алматы показало, что при использовании химических реагентов с увлажнением, расходы по зимнему содержанию дорог не увеличились, не допускается образование скользкости в начале снегопада и в три раза снизилось количество высыпаемого отсева, что благоприятно сказывается на окружающей городской природной среде.

«Общая площадь убираемых дорог в городе составляет 20,3 миллиона квадратных метров. Всего в зимней уборке улиц задействовано 15 подрядных организаций. Имеется нормативное количество спецтехники 790 единиц для зимней уборки улиц. С учетом приобретаемой в текущем году для ГКП “Алматы тазалык” техники, общее количество составит 845 единиц. Задействовано 1 689 дорожных рабочих, количество которых будет увеличено в зимний период», — добавили в акимате.

В 2017 году закуплены три единицы Jetbroom, четыре единиц фронтальных мини погрузчиков и дополнительно 10 единиц автобусов для перевозки дорожных рабочих, 20 единиц мини тракторов с щеткой и одной всесезонной конвейерно-вакуумной уборочной машины Dulevо, многофункциональных уборочных машин Pony в количестве 16 единиц, шнекороторных снегоуборочных машин Snowbooster — две единицы и многофункциональных уборочных машин повышенной проходимости Unimog — три единицы, комбинированных уборочных машин на шасси КаМАЗа — 14 единиц. В целях сохранности тротуарной плитки и малых архитектурных форм при уборке новых пешеходных зон планируется использовать новые мини погрузчики и часть малогабаритных уборочных машин Pony.

Комментируя вопросы о повторении транспортного коллапса в связи с выпадением обильных осадков, горакимат сообщил, что на сегодня маршрутная сеть мегаполиса включает в себя 104 маршрута, обслуживаемые 1 402 единицами подвижного состава из которых 735 автобусов на газу и 215 троллейбусов. В настоящее время, как подчеркивается, готовность к зимнему периоду составляет 90 процентов. Также действуют девять станций метро.

«В 2016 году не наблюдался дефицит дизельного топлива, дополнительно перевозчикам предоставлялось топливо по сниженным ценам. Работа городского общественного транспорта осуществлялась в штатном режиме», — заключили в акимате.

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По 8 килограммов соли на каждого алматинца - акимат подготовился к зиме
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