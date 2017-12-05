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14:28 (мск), источник: Sputnik

Граждане России смогут снимать иностранцев с миграционного учета

Госдума рассматривает законопроекты, которые предлагают уточнить определение «принимающая сторона», а также дать гражданам РФ, прописывающим мигрантов, право снимать их с регистрационного учета.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Госдума РФ разрабатывает ряд законопроектов, направленных на совершенствование миграционного законодательства, сообщила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Так, предлагается уточнить определение «принимающая сторона», а также дать гражданам РФ, принимающим мигрантов, право снимать их с регистрационного учета.

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По словам политика, на сегодняшний день принимающей стороной одновременно может быть юридическое или физическое лицо, у которого иностранный гражданин работает или проживает, что, по мнению депутата, «влечет неопределенность реального местонахождения иностранного гражданина».

К тому же сейчас, согласно законодательству, мигрант встает на миграционный учет и стоит там до тех пор, пока не встанет на новый миграционный учет, передает Sputnik Таджикистан.

Если иностранный гражданин переехал, вернулся на родину или скончался, он продолжает числиться по данному адресу, хотя фактическим там не проживает.

Это происходит потому, что гражданин, зарегистрировавший мигранта, в настоящее время не имеет права самостоятельно снять его с учета.

Яровая отметила, что гражданин России должен иметь как право постановки мигранта на учёт, так и право снятия его с учета. По ее мнению, это профилактическая мера, дисциплинирующий фактор для иностранных граждан, чтобы не нарушать миграционный режим пребывания в России.

Ранее сообщалось, что в России ввели новую визу для получения разрешения на временное проживание. Виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в РФ будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырех месяцев. Документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, вступил в силу с 20 ноября.

По мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, поправки в действующий закон приняты исключительно для удобства иностранных граждан тех стран, где виза для посещения РФ обязательна. Собственно, в их интересах и был разработан новый тип разрешительного документа.

По мнению экс-замдиректора ФМС Вячеслава Поставнина, введение в России нового типа виз избавит иностранцев от большинства проблем при оформлении разрешения на проживание в стране.

Такие визы необходимы иностранным гражданам, которые решили оформить разрешение на временное проживание в РФ, но вынуждены по нескольку раз въезжать и выезжать из страны, что неудобно и затратно, добавил он.

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