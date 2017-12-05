Их опыт: женщины из списка величайших бизнес-умов современности
Карьеристки, чья работа оказала влияние на весь мир, рассказали Forbes про свои жизненные принципы.
Карьеристки, чья работа оказала влияние на весь мир, рассказали Forbes про свои жизненные принципы.
К 100-летнему юбилею Forbes американская редакция журнала представила список людей, которые смогли своей деятельностью повлиять на современный мир, — «предпринимателей, визионеров и пророков капитализма». Эти 100 человек, из которых всего 10 женщин, написали для журнала короткие эссе, посвященные их собственному опыту и принципам. Представляем вам самые интересные.
Шерил Сэндберг
операционный директор Facebook
Чтобы иметь возможность проводить с ним больше времени, я начала искать способы приходить на работу попозже и уходить пораньше.
Несколько лет спустя на одном собеседовании я указала, что ухожу с работы в 17:30. Реакция была более чем положительной. И тогда я поняла, что мы работаем лучше именно тогда, когда не пытаемся быть двумя людьми одновременно, а посвящаем себя работе полностью, но оставаясь такими, как есть, со всеми своими проблемами. Это не означает, что нужно работать 24 часа в сутки. Нужно делиться тем, через что проходишь, открыто говорить о своих жизненных обстоятельствах, чтобы другие люди смогли понять тебя и помочь.
Когда два года назад я потеряла своего мужа Дэйва, я лучше поняла то, чему он меня учил. Дэйв был настоящим партнером в работе и в жизни, и именно он научил меня ценить равноправное наставничество. Когда я обсуждала с Марком Цукербергом мой переход в Facebook, Дэйв посоветовал мне сконцентрироваться не на содержании, а на процессе работы. Суть в том, что содержание работы меняется, а рабочие отношения остаются. Я последовала его совету, и мы с Марком договорились, что раз в неделю будем встречаться и обсуждать вдвоем все текущие вопросы. Сейчас, девять лет спустя, я улыбаюсь, вспоминая, как совет Дэйва стал залогом нашего успеха.
Так что для меня посвящать всю себя работе — значит печалиться открыто. Поддержка коллег подвигла меня к тому, чтобы упорядочить свою частную жизнь в связи с утратой и необходимостью брать больничный. Поддерживать людей, когда они больше всего в этом нуждаются, это не просто правильное решение — это мудрое решение.
Сара Блейкли
создатель производителя нижнего белья Spanx
Когда Spanx только начинался, я еще не проверяла подрядчиков достаточно тщательно. Тогда мы работали над нашим первым продуктом — легинсами. Подрядчик обанкротился, уведомив меня об этом за неделю до нашего запуска. И проект оказался на грани срыва.
Опра Уинфри
владелица телеканала The Oprah Winfrey Network, журнала O, The Oprah Magazine, одноименных
Нельсон Мандела пригласил меня погостить у него дней десять. Поначалу я растерялась. Я спрашивала своего партнера Стедмана: «О чем мне говорить 10 дней и 10 ночей с Нельсоном Манделой?!» Но он ответил: «А почему бы тебе не попытаться послушать?» И вот в середине моего пребывания в гостях я поняла, что чувствую себя совершенно комфортно, просто сидя и общаясь с ним.
Я хотела преподнести ему
Мег Уитмен
гендиректор Hewlett Packard Enterprise Co
Когда наша карьера идет в гору, нас сопровождает вера, что победа любой ценой
Миучча Прада
CEO и главный дизайнер Prada
Мне неинтересно создавать свою репутацию. Но мне небезразлично имя компании. Я верю в то, что мы делаем, и в нашу связь с миром, в котором мы живем. Нужно быть жадными до знаний и никогда не переставать учиться новому.
Диана фон Фюрстенберг
модельер и основатель компании DVF
Моя мать, пережившая холокост, учила меня, что никогда нельзя руководствоваться страхом. Я приехала в Америку в 1970-м, юная европейская девушка с большой мечтой и чемоданом, полным трикотажных платьев, сшитых в Италии по моим выкройкам. Это были простенькие, легкие, сексуальные маленькие платьица, которые можно было надеть куда угодно и не вызвать неоднозначной реакции. Моим
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Знакомые продавцы помогли мне занять
Я прошла взлеты и падения, а держаться и бороться мне помогло то, что я всегда была честна и верна себе и своему делу.
Уверенность очень важна для дела, но быть уверенным вовсе не то же самое, что быть самоуверенным. Нужно быть откровенным с собой и бороться с проблемами по мере их поступления.