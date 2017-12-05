Их опыт: женщины из списка величайших бизнес-умов современности

К 100-летнему юбилею Forbes американская редакция журнала представила список людей, которые смогли своей деятельностью повлиять на современный мир, — «предпринимателей, визионеров и пророков капитализма». Эти 100 человек, из которых всего 10 женщин, написали для журнала короткие эссе, посвященные их собственному опыту и принципам. Представляем вам самые интересные.

Шерил Сэндберг

операционный директор Facebook

Источник: AP 2017

В свой первый день после выхода из декрета я проплакала весь путь до работы. Я очень хотела снова работать, но оставлять сына было невыносимо.

Чтобы иметь возможность проводить с ним больше времени, я начала искать способы приходить на работу попозже и уходить пораньше.

Несколько лет спустя на одном собеседовании я указала, что ухожу с работы в 17:30. Реакция была более чем положительной. И тогда я поняла, что мы работаем лучше именно тогда, когда не пытаемся быть двумя людьми одновременно, а посвящаем себя работе полностью, но оставаясь такими, как есть, со всеми своими проблемами. Это не означает, что нужно работать 24 часа в сутки. Нужно делиться тем, через что проходишь, открыто говорить о своих жизненных обстоятельствах, чтобы другие люди смогли понять тебя и помочь.

Когда два года назад я потеряла своего мужа Дэйва, я лучше поняла то, чему он меня учил. Дэйв был настоящим партнером в работе и в жизни, и именно он научил меня ценить равноправное наставничество. Когда я обсуждала с Марком Цукербергом мой переход в Facebook, Дэйв посоветовал мне сконцентрироваться не на содержании, а на процессе работы. Суть в том, что содержание работы меняется, а рабочие отношения остаются. Я последовала его совету, и мы с Марком договорились, что раз в неделю будем встречаться и обсуждать вдвоем все текущие вопросы. Сейчас, девять лет спустя, я улыбаюсь, вспоминая, как совет Дэйва стал залогом нашего успеха.

Так что для меня посвящать всю себя работе — значит печалиться открыто. Поддержка коллег подвигла меня к тому, чтобы упорядочить свою частную жизнь в связи с утратой и необходимостью брать больничный. Поддерживать людей, когда они больше всего в этом нуждаются, это не просто правильное решение — это мудрое решение.

Сара Блейкли

создатель производителя нижнего белья Spanx

Источник: AP 2017

Когда Spanx только начинался, я еще не проверяла подрядчиков достаточно тщательно. Тогда мы работали над нашим первым продуктом — легинсами. Подрядчик обанкротился, уведомив меня об этом за неделю до нашего запуска. И проект оказался на грани срыва.

Если бы я провела комплексную финансовую проверку подрядчика, этого можно было бы избежать. Начинающие предприниматели никогда не должны забывать о таких моментах. Та ошибка могла стать для меня фатальной.

Опра Уинфри

владелица телеканала The Oprah Winfrey Network, журнала O, The Oprah Magazine, одноименных веб-сайта, радиосети и киностудии

Источник: AP 2017

Нельсон Мандела пригласил меня погостить у него дней десять. Поначалу я растерялась. Я спрашивала своего партнера Стедмана: «О чем мне говорить 10 дней и 10 ночей с Нельсоном Манделой?!» Но он ответил: «А почему бы тебе не попытаться послушать?» И вот в середине моего пребывания в гостях я поняла, что чувствую себя совершенно комфортно, просто сидя и общаясь с ним.

Во-первых, что вы принесете с собой, если собираетесь посетить Нельсона Манделу? Не ароматическую же свечку.

Я хотела преподнести ему что-то действительно ценное. Однажды мы заговорили о том, что пишут в газетах, о бедности и о том, как ее преодолеть. И я сказала: «Единственный способ справиться с бедностью — это образование, и поэтому когда-нибудь я хотела бы построить школу в ЮАР». А он переспросил: «Хотите построить школу?» Тогда он встал и подозвал министра образования. Уже в тот же день к обеду мы провели встречу по поводу строительства новой школы.

Мег Уитмен

гендиректор Hewlett Packard Enterprise Co

Источник: AP 2017

Существует миф, по крайней мере я считаю это мифом, что быть успешным значит отказаться от нормальных человеческих ценностей — честности, семьи, общества, нравственности, благородства, смелости, сопереживания и так далее.

Когда наша карьера идет в гору, нас сопровождает вера, что победа любой ценой все-таки остается победой. Я никогда так не считала. Я уважаю амбиции, но не безжалостные амбиции. Сегодня у нас есть возможность использовать наши убеждения, чтобы переосмыслить будущее в эпоху огромного стресса и экономической нестабильности. Некоторые видят в моральных ценностях роскошь, доступную лишь во времена процветания, когда мы можем позволить себе думать о том, как сделать мир добрее и великодушнее. Я же хочу предложить другое: именно в сложные времена мы должны выстроить наши приоритеты и действия в одну линию с фундаментальными принципами, которые в конечном счете создадут стабильность, производительность, энергию и процветание. Если руководствоваться ценностями, эффект усиливается в разы.

Миучча Прада

CEO и главный дизайнер Prada

Источник: AP 2017

Мне неинтересно создавать свою репутацию. Но мне небезразлично имя компании. Я верю в то, что мы делаем, и в нашу связь с миром, в котором мы живем. Нужно быть жадными до знаний и никогда не переставать учиться новому.

Нужно испытывать себя каждый день, заставлять себя думать и всегда реагировать на то, что происходит вокруг.

Диана фон Фюрстенберг

модельер и основатель компании DVF

Источник: AP 2017

Моя мать, пережившая холокост, учила меня, что никогда нельзя руководствоваться страхом. Я приехала в Америку в 1970-м, юная европейская девушка с большой мечтой и чемоданом, полным трикотажных платьев, сшитых в Италии по моим выкройкам. Это были простенькие, легкие, сексуальные маленькие платьица, которые можно было надеть куда угодно и не вызвать неоднозначной реакции. Моим ангелом-хранителем и наставником стал Анджело Феретти — владелец фабрики, на которой были сшиты те платья. Он поверил в меня, а я поверила в качество его трикотажа.

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В Нью-Йорке я встретила моего второго наставника, главного редактора американского журнала Vogue Диану Вриланд. И хотя я показывала свои платья другим редакторам, именно она увидела в них что-то особенное, что-то новое и свежее. Она помогла мне с выставкой и представила меня владельцам торговых сетей.

Знакомые продавцы помогли мне занять шоу-рум. Вскоре после этого я придумала дизайн первого платья с запáхом. Уже на следующий день это платье стало сенсацией, оно имело коммерческий успех и стало символом раскрепощения женщин. И вот мы уже выпускали по 25 000 платьев в неделю. Я создавала свой бренд. Я жила настоящей американской мечтой.

Я прошла взлеты и падения, а держаться и бороться мне помогло то, что я всегда была честна и верна себе и своему делу.

Я продавала не просто платья, я продавала уверенность в себе, а вместе с признанием, которое получали мои наряды, я и сама становилась все более уверенной в своих силах.