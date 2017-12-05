В Самарской области ожидается сильный снег и гололед

Источник: Агентство «Москва»

Ночью со вторника, 5 декабря, на среду, 6 декабря, ожидают мокрый снег. Местами осадки будут сильными. Будет дуть юго-восточный ветер. Его скорость — 8−13 метров в секунду. Температура воздуха -1, -6 градусов. На дорогах гололедица и снежный накат.

Днем снегопад утихнет. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха не изменится: -1, -6.

Ночью со среды на четверг в большинстве районов области ожидается небольшой и умеренный снег. Похолодает до -4, -9.

Днем ситуация похожая: небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Однако станет немного теплее: воздух прогреется до -1, -6 градусов.

В региональном МЧС предупреждают: с 7 вечера 5 декабря до 7 вечера 6 декабря в Самаре прогнозируют осадки, местами сильные. На дорогах снежный накат и гололед.