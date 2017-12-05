В Самарской области ожидается сильный снег и гололед
Самарскую область накрыл сильный снегопад. Однако синоптики уверяют, завтра он должен стихнуть.
Самарскую область накрыл сильный снегопад. Однако синоптики уверяют, завтра он должен стихнуть.
Ночью со вторника, 5 декабря, на среду, 6 декабря, ожидают мокрый снег. Местами осадки будут сильными. Будет дуть
Днем снегопад утихнет. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха не изменится: -1, -6.
Ночью со среды на четверг в большинстве районов области ожидается небольшой и умеренный снег. Похолодает до -4, -9.
Днем ситуация похожая: небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Однако станет немного теплее: воздух прогреется до -1, -6 градусов.
В региональном МЧС предупреждают: с 7 вечера 5 декабря до 7 вечера 6 декабря в Самаре прогнозируют осадки, местами сильные. На дорогах снежный накат и гололед.
Телефоны службы спасения: 01, 101, 112.