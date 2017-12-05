Двух нетрезвых дебоширов задержали в аэропорту в Сочи

Информация о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна поступила в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи за несколько минут до вылета рейса Сочи — Москва.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, к авиалайнеру незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Как пояснили члены экипажа воздушного судна, во время посадки в самолет мужчины вели себя агрессивно, оскорбляли окружающих.

Нарушителей задержали и направили на медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения.