Двух нетрезвых дебоширов задержали в аэропорту в Сочи
Мужчины вели себя агрессивно и оскорбляли окружающих.
Мужчины вели себя агрессивно и оскорбляли окружающих.
Информация о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна поступила в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи за несколько минут до вылета рейса Сочи — Москва.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, к авиалайнеру незамедлительно прибыл наряд
Нарушителей задержали и направили на медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает