Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Названа самая пьющая страна Европы
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: В Украине пожаловались на насмешки россиян при стройке моста
В Испании сравнили российскую и европейскую армии
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
Названа самая пьющая страна Европы
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
15:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Двух нетрезвых дебоширов задержали в аэропорту в Сочи

Мужчины вели себя агрессивно и оскорбляли окружающих.

Информация о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна поступила в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи за несколько минут до вылета рейса Сочи — Москва.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, к авиалайнеру незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Как пояснили члены экипажа воздушного судна, во время посадки в самолет мужчины вели себя агрессивно, оскорбляли окружающих.

Нарушителей задержали и направили на медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство задержанные привлечены к административной ответственности в соответствии со статьями 20.21 и 20.1 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей каждому.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Доклад Совета Европы подтвердил нарушение прав беременных в России Женщины в России часто сталкиваются с неэтичным поведением врачей при гинекологических осмотрах, во время ведения, а также прерывания беременности, говорится в докладе Совета Европы.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь