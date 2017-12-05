«Слован» станет первым соперником «Крыльев Советов» на турецком сборе
Определился первый соперник нашей команды на турецком сборе. Первую игру в новом году «Крылья Советов» проведут 20 января с братиславским «Слованом».
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Определился первый соперник нашей команды на турецком сборе. Первую игру в новом году «Крылья Советов» проведут 20 января с братиславским «Слованом».
Перед заключительным туром и перерывом на зимнюю паузу «Слован» занимает четвертое место в национальном чемпионате. Зарубежный сбор в Турции продлится две недели с 16 по 31 января.
В рамках сбора самарцы проведут несколько контрольных игр. Соперники и даты матчей будут известны позднее, сообщает официальный сайт клуба.