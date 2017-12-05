Братья Запашные рассказали, как играли в хоккей с Лукашенко

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 5 дек — Sputnik, Инна Гришук. Известные укротители тигров Аскольд и Эдгард Запашные рассказали Sputnik, как им удалось встретиться с президентом Беларуси и чем их удивил белорусский лидер.

Неформальная встреча представителей известной цирковой династии с Александром Лукашенко прошла 27 ноября во время хоккейной тренировки на малой арене Дворца спорта в Минске.

Рукопожатие Лукашенко запомнится на всю жизнь

Эдгард Запашный признался: никогда не думал, что у него с братом появится такая возможность — во время гастролей по Беларуси появились общие знакомые, вхожие в окружение президента.

«В разговорах с ними я перестал скрывать, что очень хотел бы пожать руку Лукашенко», — отметил собеседник Sputnik и сказал, что в семье Запашных принято открыто выражать свою симпатию к уважаемым ими людям.

Эдгард, не скрывая улыбки, рассказал: «Могу сказать более — не только пожал руку Александру Григорьевичу, он меня даже приобнял пару раз».

По его словам, этот момент запомнил на всю жизнь. «Это рукопожатие очень сильного, физически крепкого человека. Такое рукопожатие запомнишь до конца жизни. Когда сильный мужчина жмет тебе руку — это про Лукашенко», — сказал дрессировщик.

Оказалось, что этого момента братья Запашные ждали почти десять лет. Эдгард признался, что с давних пор испытывает большую симпатию к президенту Беларуси.

«На протяжении длительного времени я регулярно смотрю белорусское телевидение. Видя, какие изменения происходят в республике за длительное время, я мечтал с ним лично познакомиться, пожать ему руку и выразить свое почтение. Знаком с Владимиром Владимировичем Путиным. Знаю, насколько это сильный и уважаемый лидер. Для меня Александр Григорьевич является таким же уважаемым человеком», — сказал Эдгард.

Как готовились к встрече?

Приглашение поучаствовать в учебно-тренировочном процессе от «Президентского спортивного клуба» Беларуси пришло братьям за несколько дней до встречи. Аскольд вышел на лед, а Эдгард наблюдал за игрой с трибун. Времени, чтобы как-то подготовиться, практически не было.

«Я был готов к встрече последние десять лет и знал, о чем я буду говорить с президентом. Когда пришло приглашение, просто верил, что эта встреча состоится. Зная значимость и загруженность этого человека, встреча могла отмениться в любой момент», — сказал он.

Аскольд признался, что сначала хотелось отказаться. Переживал, что не сможет на достойном уровне играть с белорусским президентом. Ведь последние три года дрессировщик не выходил на лед из-за травмы и высокой загруженности, хотя раньше выступал в любительских хоккейных турнирах.

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Кто играл в хоккей с президентом Беларуси А. Г. Лукашенко — тот я! Спасибо большое лидеру братской республики за приглашение, возможность неформального, чисто человеческого общения и прекрасную игру. С Большим уважением лично к Александру Григорьевичу и всей команде причастных к проведению этого мероприятия. #беларусь #минск #президент #лукашенко #хоккей #мужскаяигра.

Публикация от Askold Zapashny (@askoldzap) Дек 3 2017 в 3:57 PST.

«Потом понял, что не найду в себе силы отказаться от встречи с таким человеком, решил, что приложу максимум усилий, чтобы не ударить в грязь лицом», — признался Аскольд.

Президент угощал чаем, шутил о тиграх

Братья рассказали, что остались под большим впечатлением от личного разговора с Лукашенко. Больше всего им запомнилась открытость и простота в общении.

«Увидел лидера, человека, который может с одной стороны на равных находиться со всеми на льду. С другой стороны чувствуется, что это человек с большим опытом, умеет руководить, его уважают. При этом он прост в общении», — поделился Аскольд.

Эдгард добавил, что это была свободная форма общения. Лукашенко практически сразу пригласил братьев подойти поближе, присесть рядом.

«Предложил чаю, мы вместе пили чай, разговаривали, шутили. Это очень располагает к себе. Я попросил его подписать мне шайбу. Он сказал, что черный маркер не будет виден на черной шайбе. На что я ему сказал: «Александр Григорьевич, мне уже важно, что вы до нее дотронулись», — вспомнил тот день Эдгард.

Подробно о содержании разговора братья не сообщают. Признаются, что не знают, можно ли раскрывать подробности непротокольных бесед.

«Говорили о хоккее, о спорте, естественно, о тиграх. Он шутил про тигров несколько раз. Представил хоккейную команду, которую он собрал, рассказал, кто эти люди. Все не хотел бы пересказывать», — уточнил Эдгард.

Почему президенты не ходят в цирк?

Аскольд добавил, что они не ехали к Лукашенко с личными просьбами или предложениями.

«Мы с братом одержимы идеей развития цирка — российского, а также братского — российско-белорусского цирка с точки зрения мирового искусства. Хотелось бы, чтобы люди высочайшего ранга на наше искусство обращали внимание», — сказал он.

На вопрос о том, интересуется ли Лукашенко цирковым искусством, Эдгард ответил: «К сожалению, Александр Григорьевич не был ни разу в белорусском цирке. Несмотря на то что Минский государственный цирк — фактически, его детище. Он его реконструировал, капитально изменил. Сегодня Минский государственный цирк является одним из лучших цирков мира. Это не пустые слова. По моей информации, сам он туда не дошел. Мы с братом регулярно отправляли приглашения, но он ни разу наше шоу не посетил. При всем при этом он прекрасно осведомлен, кто мы такие и чем мы занимаемся».

По словам Аскольда, братья надеются, что в будущем белорусский лидер найдет время, чтобы лично посетить эти мероприятия.

«Это очень важно для цирка. Мы много лет приглашаем Владимира Владимировича Путина, нам до сих пор это не удалось. Существует грустная статистика, что со времен Брежнева ни один руководитель страны не посещал российский цирк. И наша задача как цирковых флагманов приглашать этих людей в цирк. Потому что когда они приходят с ответными визитами, это большой сигнал статуса самого искусства. После этого люди ответственные за непосредственную работу, по-другому смотрят на нее. Если президент приходит, значит, это очень важно», — поделился Аскольд.

Легко ли забить шайбу президенту?

Хоккейная игра оказалась активной и насыщенной интересными моментами. По словам Эдгарда, они с братом не знали, что на матч приглашен продюсер Виктор Дробыш.

«Остался под впечатлением о той игры, которую Дробыш показал на матче. Лукашенко его несколько раз хвалил, отмечал, обсуждал с ним дальнейшие мероприятия спортивного характера. Виктор боролся, забил несколько шайб, сделал несколько удачных передач», — рассказал Эдгард.

Аскольд признался, что ему было волнительно выходить на лед — играть в хоккей с президентом ему доводилось впервые.

«Спросил ребят из команды, как лучше себя вести на льду. Они сказали, что президент любит, чтобы игра была, как будто бы мужчины во дворе собрались», -поделился Аскольд.

Аскольд выступил в нападении под номером 13 против команды президента. Соперником дрессировщика оказался Лукашенко, который играл в нападении под номером 1.

«Было невозможно полностью абстрагироваться и забыть, какого уровня человек находится рядом на льду. Зная, что хоккей — очень травматичная игра, а доказательство тому — Дробыш, который получил травму, сломав ребро, — нельзя было позволить себе на эмоциях лететь и сбить президента с ног. Это было бы непростительным позором», — отметил Аскольд.

Пополнили коллекцию ручек президента

В рамках тренировки прошел хоккейный матч, состоящий из двух периодов по 30 минут. В первом периоде выигрывала команда, в которой был Аскольд Запашный. Во втором периоде — команда президента сравняла счет и повела в количестве забитых шайб. С каким счетом закончился матч, братья решили оставить в секрете.

После игры Лукашенко вручил братьям памятные сувениры в виде плиток шоколада с личной подписью.

«В моем случае это был аванс. На ней (шоколадке — Sputnik) было написано: “Лучшему игроку матча”. У меня не было возможности проявиться таким образом. Это очень памятный трофей для меня. Выкладывал фото шоколадки в Instagram, многие спрашивали, съел или нет? Такие вещи не едят», — рассказал Аскольд.

Братья Запашные передали президенту через его помощников печатную продукцию с информацией о цирке, а также диски с записями лучших шоу Большого московского цирка.